Murmat Short Film Festival 2021 #Humanitas



"Il mondo dovrebbe essere così: chi ha bisogno va aiutato."

Gino Strada





Domenica 19 Settembre 2021

Dalle 18:30 Zalib Via della penitenza 35, Trastevere, Roma

link per prenotare: https://form.jotform.com/212474522396357





L'Associazione Culturale "Shake Art" e Nuvole Rapide Produzioni popolano d'amore e di colori Zalib: Domenica 19 Settembre dalle 18:30 arriva la quarta edizione del "Murmat Short Film Festival", la gara di cortometraggi che quest'anno porta in alto il concetto di #Humanitas : solidarietà verso il prossimo, empatia, rispetto e accoglienza. In un momento del genere forse è proprio quello di cui tutti abbiamo veramente bisogno.



Zalib è il centro propulsore di cultura giovane a Trastevere, una fenice felice rinata dalla storica libreria di Via della Gatta grazie all'impegno e alla caparbietà di chi nella cultura ci crede. Qui, ha luogo la serata principale del Festival con in serbo molte sorprese, oltre al cinema.



Ospite d'onore della serata è Emergency: una naturale affinità quella tra la tematica di questa edizione e l'associazione fondata da Gino Strada; che da 27 anni cura le vittime della guerra e della povertà in Italia e nel mondo, promuovendo una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti. Presenti i volontari di Emergency con un banchetto informativo e con il video "Ciao Gino" editato dagli Wow Tapes per ricordare Gino Strada.



Uno dei punti di forza del Murmat è fare rete e, quale occasione migliore di un aperitivo informale, per allacciare nuove conoscenze e magari sinergie lavorative?

L'aperitivo di questa edizione è qualcosa di speciale, un viaggio sensoriale: attraverso la stimolazione dei cinque sensi sarà più facile concentrarsi sul sesto senso, l'empatia. La capacità innata e spesso assopita di ascoltare veramente il prossimo.

Le papille gustative sono coccolate da Khaled, rifugiato siriano e chef di Zalib. Nel menù i sapori tipici della sua terra: riso con mandorle e uvetta, pita, hummus, insalata di barbabietole e falafel.

La vista è allietata della mostra fotografica "Vivas" di Adriano Natale. L'appassionato foto racconto della lotta delle donne sudamericane, scese in piazza per manifestare contro la violenza di genere al motto di “Ni una menos”.

Gli altri sensi sono una scoperta che non può essere raccontata ma vissuta solo di persona.



Dopo aver preso contatto con l'empatia, si entra nel vivo della serata con la proiezione dei dieci cortometraggi finalisti provenienti da tutto il mondo. Storie appassionanti per sognare e sorridere, tanto buon cinema e un pizzico di animazione. La giuria d'eccezione premia i corti migliori e il pubblico presente, invece, con il suo voto, sceglie la migliore attrice e il migliore attore della competizione.



Tantissime le ospitate e le sorprese che verranno svelate piano piano, altrimenti che sorprese sarebbero? Il Festival prosegue la settimana successiva a Spazio Scena con le esclusive Masterclass by Murmat.





Attenzione: per accedere agli eventi del Murmat Festival è necessaria la prenotazione e il green pass. Ingresso con donazione minima 5€. La tessera di Zalib è gratuita e si può fare direttamente sul posto.



Info e prenotazioni: Facebook & Instagram private message; murmatfestival@gmail.com ; per la serata principale (Domenica 19 Settembre a Zalib) è possibile prenotare direttamente a questo link: https://form.jotform.com/212474522396357



Domenica 19 Settembre 2021 dalle 18:30

Zalib, via della penitenza 35, Trastevere, Roma

Aperitivo sensoriale, Mostra fotografica, Proiezione Corti e Premiazione



maggiori informazioni:

murmatfestival@gmail.com



https://www.instagram.com/murmatfestival/

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...