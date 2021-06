Trekking culturale: passeggiando lungo le Mura Aureliane

Passeggiando lungo le Mura Aureliane Trekking culturale: mens sana in corpore sano. Una passeggiata a passo spedito lungo le mura, un allenamento per il corpo e per la mente (difficoltà bassa). Si consigliano scarpe comode (percorso 3 Km circa)



Appuntamento: a partire dalle 16:30 a Piazza Albania (sotto la statua di Scandenberg) PRENOTAZIONI: con una mail a cricriberto@gmail.com o con un Sms/WA al 3315632913



“Mens sana in corpore sano” locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale, per cui l'uomo dovrebbe principalmente aspirare a soli due beni: la sanità dell'anima e la salute del corpo. Questo trekking culturale (poco più di 3 km - percorso circolare di difficoltà bassa) permetterà di scoprire allenando mente e corpo, storia e segreti delle Mura Aureliane e Serviane. Uno dei percorsi meno conosciuti dal turismo di massa ma ricco di storia, segreti, aneddoti, antiche vestigia, e trasformazioni stratigrafiche.

Un'occasione per conoscere ciò che rimane delle Mura Serviane (prima cinta muraria di Roma) e passeggiare lungo le Mura Aureliane, un'opera tanto straordinaria costruita in meno di 10 anni​,​ lunga circa 19 km,​ che cingono una superficie pari a più di 1.200 ettari,​ e che la pone​ tra le cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate al mondo.

Si parte da Albania per osservare ciò che rimane della cinta Serviana, per poi proseguire percorrendo parte del circuito delle Mura Aureliane da Porta San Paolo al Bastione del San Gallo, percorrendo poco più di 3 km in un percorso circolare che riporterà nella zona della Piramide Cestia, e che darà modo di osservare le trasformazioni subite da questo monumento, da mura di difesa ​in funzione ​​dal III al V sec d.C, ​a eremo medievale, a abitazione d'emergenza per gli sfollati del primo 900'.

Gallery











Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...