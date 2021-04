Sabato 1/05/21, h 16.00

Mura Aureliane - Trekking culturale: mens sana in corpore sano



Passeggiando lungo le Mura Aureliane

Trekking culturale: mens sana in corpore sano.

Il trekking urbano, altro non è che una passeggiata a passo spedito, che permette di scoprire le bellezze e i segreti della nostra città conciliando il perfetto equilibrio fra corpo e mente (difficoltà bassa).

DESCRIZIONE

“Mens sana in corpore sano” locuzione latina tratta da un capoverso delle Satire di Giovenale, per cui l'uomo dovrebbe principalmente aspirare a soli due beni: la sanità dell'anima e la salute del corpo. Questo trekking culturale (poco più di 3 km - percorso circolare di difficoltà bassa) permetterà di scoprire allenando mente e corpo, storia e segreti delle Mura Aureliane e Serviane. Uno dei percorsi meno conosciuti dal turismo di massa ma ricco di storia, segreti, aneddoti, antiche vestigia, e trasformazioni stratigrafiche.

Un'occasione unica per conoscere ciò che rimane delle Mura Serviane (prima cinta muraria di Roma) e passeggiare lungo le Mura Aureliane, un'opera tanto straordinaria costruita in meno di 10 anni​,​ lunga circa 19 km,​ che cingono una superficie pari a più di 1.200 ettari,​ e che la pone​ tra le cinte murarie antiche più lunghe e meglio conservate al mondo.

Partenza da piazza Albania dove avremo modo di osservare ciò che rimane della cinta Serviana, per poi proseguire percorrendo parte del circuito delle Mura Aureliane da Porta San Paolo al Bastione del San Gallo, percorrendo poco più di 3 km in un percorso circolare che ci riporterà nella zona della Piramide Cestia, e che ci darà modo di osservare le trasformazioni subite da questo monumento, da mura di difesa ​in funzione ​​dal III al V sec d.C, ​a eremo medievale, a abitazione d'emergenza per gli sfollati del primo 900'.



QUANDO​: ​Sabato 1 maggio 2021, h 16.00

Accoglienza e registrazioni​: ​da 30’ prima​ in Piazza Albania (sotto la statua di Scandenberg).



La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma e per essere ricontattati in caso di variazioni. VEDI SOTTO COME PRENOTARE.



La visita sarà condotta da: Cristiana Berto, architetto, urbanista e relatrice turistica della città di Roma.

Durata: circa 2 ore.

Difficoltà: facile, consigliamo abbigliamento e scarpe comode.​ Il percorso circolare ci permetterà di concludere la nostra passeggiata nella stessa area da dove siamo partiti.​



PRENOTAZIONI

ENTRO IL GIORNO PRIMA​ ​via mail a rome4ucristianaberto@gmail.com o inviando un SMS/WA (se si prenota nelle 24 ore che precedono l’evento) al 3315632913.

INDICANDO:

data e titolo della visita, nome e cognome di chi effettua la prenotazione, numero dei partecipanti (specificando l'età di eventuali bambini), numero di cellulare e indirizzo mail.

La prenotazione è indispensabile per ricevere conferma che la visita partirà, se ci sono ancora posti disponibili, se sarà necessario prenotare l'utilizzo di un auricolare per ascoltare la nostra guida in maniera confortevole nel caso in cui il gruppo superasse i 15 iscritti, e soprattutto per essere ricontattati in caso di variazioni.



COSTO

Contributo associativo per partecipare alla visita guidata:

Adulti: €10 nuovi iscritti; €9 soci

Ragazzi (14-17 anni) €6 nuovi iscritti; €5 soci

Bambini (6-13 anni) €3 nuovi iscritti; €2 soci

Bambini (0-5 anni) gratis

+ auricolare €2.



NOTA BENE

Contributi di partecipazione, quote sociali e donazioni, sono i principali strumenti di sostentamento per un'associazione no-profit: questi servono a coprire le spese annuali organizzative, amministrative e di gestione ordinaria e a mantenere in vita il progetto sociale e culturale portato avanti dal direttivo, consentendo di organizzare e promuovere sempre nuove attività per tutti i soci.



SCONTI

2 euro di sconto a chi prenota e partecipa a 2 visite organizzate dalla nostra Associazione durante la stessa settimana (la settimana va da lunedì a domenica)



DISCLAIMER: foto tratte dal Web.

Le foto presenti su questo blog sono state per la maggior parte tratte da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione

Gallery