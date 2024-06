Il 12 Giugno dalle 19 sarà inaugurata la mostra MULTIVERSO - Metafisica e Architetture Impossibili dei dipinti di Vittorio Greco.

Si tratta della 4a mostra della rassegna mensile Bollicine con Arte che si svolge nella nota vineria di Montesacro Alice e il Vino, in via Cimone 181, nei pressi di Piazza Sempione.

La rassegna ha l’intento di offrire al pubblico un nuovo modo di fruire l’arte, in un ambiente informale e sociale, in cui godere l’arte in modo diverso, originale, e conviviale, tra chiacchiere, amici e i piaceri del bere e della tavola.

MULTIVERSO è organizzata e curata da Craving Art di Alessia Dei, con la partecipazione di Arte e Città a Colori e Alice e il Vino e sarà visitabile dal 12 Giugno al 7 Luglio 2024. Quanto riusciamo a vedere della realtà che ci circonda? Siamo certi che i nostri occhi e i nostri sensi siano capaci di percepire la materia in ogni sua manifestazione? Popper dice che non esiste scienza che possa produrre conclusioni definitive, esiste però la metafisica che non è scienza, ma fornisce teorie e prospettive utili alla scienza stessa.

Da questa consapevolezza nasce l’idea di Vittorio Greco di rappresentare la realtà sovrapponendo vari universi possibili. Un multiverso, appunto, di fronte a cui siamo presi da un senso di smarrimento per via dei nostri limiti percettivi alla conoscenza.

La pluralità di mondi simultanei è rappresentata attraverso geometrie ribaltate e illusioni prospettiche, che ricordano le ricerche di M. C. Escher, e danno vita a luoghi metafisici sospesi nello spazio dove il tempo e le distanze risuonano d’infinito.

Questo senso di sospensione riecheggia dentro di noi che osserviamo questi dipinti sollecitandoci l’animo nel profondo. E se il multiverso fosse dentro di noi?



Vittorio Greco vive e lavora a Cosenza. Ha esposto in varie gallerie in tutta Italia. Attualmente espone in modo permanente in gallerie a Catanzaro e Lamezia Terme.



Il Vernissage del 12 Giugno aprirà alle 19 con la presentazione della mostra e dell’artista.

Durante la serata saranno offerte agli ospiti bollicine della Cantina Contini 1898 - Attilio Rosé - spumante da uve Nieddera, sentori e sapori di Sardegna!



Per informazioni cravingart.ad@gmail.com



Craving Art nasce dalla “smania d’arte” della mente creativa di Alessia Dei, curatrice, architetto, storica dell’arte, imprenditrice e artista.

È una galleria d’arte indipendente che sostiene artisti emergenti e non e che ha esposto nel tempo presso diverse importanti locations.

Si occupa dell’organizzazione, il coordinamento, la curatela e la promozione degli artisti attraverso mostre d’arte e fotografia ed altri eventi originali.

La mission di Craving Art è mettere al centro del proprio lavoro l’artista, il pubblico e il collezionista, ponendosi sempre dal loro punto di vista, in modo che l’arte diventi fonte di conoscenza, diletto e piacere creativo.