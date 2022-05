La terza edizione del progetto “Multiplo sensibile. Laboratori e spettacoli di fisica, geografia, matematica, biologia e scienze ambientali”, presentato dall’Officina delle Culture dall’11 al 24 maggio, promuove l’approfondimento e lo sguardo su tematiche scientifiche e universali partendo dal territorio che si abita.

L’associazione Officina delle culture, in collaborazione con le Biblioteche di Roma, Manchester University, Consulta della Cultura del Municipio Roma IX, il Centro Ricerche Enrico Fermi e la media partner di Radio Frammenti, sceglie di offrire ad un vasto pubblico, strumenti di analisi fondamentali per un progresso consapevole, ed uno sviluppo ecosostenibile condiviso attraverso l’invito al saper osservare un territorio periferico come Spinaceto con i laboratori di fotografia condotti da Fabio Moscatelli riservati quest’anno a giovani che fotograferanno con uno smartphone, il laboratorio di video condotto da Clara Anicito e Jean Hilaire Juru e il laboratorio radiofonico condotto da Maria Genovese.

I Semivolanti presentano Siamo moltitudini. Batteri, simbiosi e la vita che non vediamo di e con Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli per raccontare in modo giocoso e divertente la nuova frontiera della vita: il microbiota. Il complesso ecosistema microbico in perenne equilibrio mobile con il nostro corpo e l’ambiente, accreditato come la fonte della produzione delle emozioni, ci porta a raccontare una storia che ha miliardi di anni e che intreccia la vita di piante, animali e virus. (Teatro Marconi 11 maggio, ore 19.00).

Teatri della Resistenza presentano Majorana – un genio controcorrente di e con Simone Faucci. Le ultime ore di Ettore Majorana, durante le quali egli stesso affronta e confronta le teorie scientifiche con la propria umanità, le proprie contraddizioni e il proprio impulsivo, ostinato senso della ricerca. (12 maggio, ore 19.00 Teatro Marconi).

In collaborazione con il Centro Ricerche Enrico fermi il 17 maggio è previsto anche un incontro su Enrico Fermi e i ragazzi di via Panisperna con la storica della fisica Miriam Focaccia e letture di Simone Faucci.

Con i laboratori in italiano e inglese tenuti dalla professoressa Rosa Archer dell’Università di Manchester si propone l’approfondimento e la condivisione di grandi temi della ricerca scientifica universale come il rapporto tra la matematica e l’arte per i bambini e la “People Math” dove nello spazio i giovani partecipanti rappresenteranno figure e modelli matematici. Il Professor Alexander Staltuari del Liceo matematico Ettore Majorana ci accompagnerà con giochi e indovinelli nel misterioso mondo dopo la virgola, oltre i numeri interi e le frazioni. (Casa9 – via Carlo Avolio, 60).

Il progetto prevede l’allestimento della mostra fotografica Raccontare Spinaceto alla Biblioteca Pier Paolo Pasolini (dal 20 maggio) e termina il 24 maggio con “Radio Officina” una puntata radiofonica live in teatro che racconta il territorio del IX Municipio e di Spinaceto in particolare con interviste, audio e video nate durante i laboratori.

Il progetto è promosso da Roma Culture, è vincitore dell'Avviso Pubblico EUREKA! Roma 2020 – 2021 – 2022 curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il programma

mer 11 maggio

ore 19,00

• presso Teatro Marconi

teatro | Semivolanti in SIAMO MOLTITUDINI

batteri, simbiosi e la vita che non vediamo

di e con Valerio Gatto Bonanni e Guido Bertorelli

gio 12 maggio

ore 19,00 (ore 10.30 replica riservata alle scuole)

• presso Teatro Marconi

teatro | Teatri della Resistenza in MAJORANA, un genio controcorrente

drammaturgia Simone Faucci e Dario Focardi

regia e interpretazione Simone Faucci

lun 16, mer 18, ven 20 e lun 23 maggio

dalle ore 17.00 alle 19.00

• presso Casa9 (ven 20 maggio Biblioteca Pier Paolo Pasolini)

laboratorio di fotografia | GEOGRAFIA AMBIENTALE

condotto da Fabio Moscatelli

gio 12, sab 14, lun 16, mar 17 maggio

dalle ore 18.30 alle 20.30

• presso Casa9

laboratorio | VIDEO LAB

condotto da Jean Hilaire Juru e Clara Anicito

Giovedì 12, venerdì 13, lunedì 16 e mercoledì 18 maggio

Dalle 17.00 alle 19.00

• presso Casa9

laboratorio | RADIO FRAMMENTI

condotto da Maria Genovese

mar 17 ore 18.00

ore 18,00

• presso Casa9

ENRICO FERMI

e i Ragazzi di Via Panisperna

con Simone Faucci (Teatri della Resistenza)

e Miriam Focaccia (storica della fisica)

in collaborazione con Centro Studi Enrico Fermi

ven 20 ore 16.30

• presso Biblioteca Pier Paolo Pasolini

RACCONTARE SPINACETO

in mostra gli scatti del collettivo Raccontare Spinaceto

ven 20 ore 18 | laboratorio

• presso Casa9

LA MATEMATICA ISPIRA L’ARTE

condotto da Rosa Archer

per bambini dagli 8 ai 13 anni

(IN ITALIANO E INGLESE)



sab 21 ore 10.30 | laboratorio

• presso Casa9

PEOPLE MATHS

condotto da Rosa Archer

per ragazzi dai 14 ai 18 anni

(IN ITALIANO E INGLESE)



sab 21 ore 17 | incontro

• presso Casa9

DOPO LA VIRGOLA

incontro sul mondo della matematica

con il Professor Alexander Saltuari del Liceo Ettore Majorana

ven 24 ore 18 | teatro

• presso Teatro Marconi

RADIO OFFICINA

esito del laboratorio Radio Frammenti