"Mulieres", la mostra personale di Tommaso Pensa

Mercoledì 30 Marzo alle ore 18 inaugura "Mulieres" la personale di Tommaso Pensa la mostra a cura di Tiziana Todi, presentata da un testo del regista Giuseppe Tornatore in Galleria Vittoria a via Margutta 103 e sarà visitabile fino al 8 aprile 2022.



Con questa mostra Tommaso Pensa, con la sua tavolozza, riesce a dare ad ognuna delle sue donne raffigurate nelle sue tele un aspetto vitale e luminoso. Donne nel loro quotidiano, che testimoniano la grande capacità di osservazione discreta dell’artista, che racconta il ruolo della donna del tutto particolare, attraverso l’eleganza e la propria autonomia, affermandosi in un mondo dove incarnano gli ideali del tempo in cui vivono. D’altra parte senza le donne che mondo sarebbe?

"Donne per lo piu? sorprese in solitudine, quasi contemplate nell’estenuata ricerca di unanuova epifania di se? stesse" le parole del regista Tornatore riguardo Tommaso pensa e continua "colte attraverso un segno e uno stile del tutto personali, nei quali non si fatica a indovinare la dimensione sensibile dell’autore, la sua riservatezza come chiave d’interpretazione di una creativita? profonda quanto volutamente non rivelata."



Scrive Tiziana Todi di Tommaso Pensa:



[...]Che siano personaggi reali o frutto della sua immaginazione, le donne di Tommaso sono da sempre fonte di ispirazione, di inesauribili emozioni e poesia al tempo stesso, che fanno di ogni opera un mondo silenzioso e denso di significati. Loro scienziate, libere pensatrici, miti, simboli, o semplicemente madri, si percepisce nelle opere di Pensa che le sue incredibili donne sono il fulcro di ogni rappresentazione, loro appaiono sempre coraggiose, spavalde, e pur avendo provocato la rivoluzione abbracciano sbandierandola orgogliosamente la loro femminilita?, attraversando i cambiamenti legati all’evoluzione dei tempi. [...]