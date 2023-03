"Mulier, Ecce Filius Tuus", l'artista iraniano Howtan Re alla Chiesa degli artisti

Prezzo non disponibile

Dal 04/03/2023 al 14/04/2023

Arte, religione e diritti delle donne iraniane,questo racchiude l'installazione Mulier, Ecce Filius Tuus di Howtan Re, artista di origini iraniane e di religione musulmana,in arrivo nella cornice della Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, dal 4 marzo al 14 aprile.

L’opera è composta da sculture che ritraggono coppie di volti, raffiguranti un Gesù dai tratti decisi e delineati e Maria, caratterizzata invece da lineamenti impercettibili e celati da veli, in cui ogni donna possa riconoscersi e ritrovarsi.

“Ho voluto dare un messaggio di pace che aiuti a elaborare il senso di lutto che provo per le donne iraniane. Si tratta di un percorso doloroso ma credo anche costruttivo, attraverso il quale ho provato ad accostarmi con umiltà alla rappresentazione del volto della madre di Gesù: la Madonna”, ha spiegato Howtan Re sottolineando che la volontà era proprio quella di esprimere, per mezzo dell’arte, “il mio rispetto e devozione per colei che considero “mia signora" (dal latino mea domina - Madonna)”.

L’esposizione, il cui sottotitolo è "Quaresima 2023", si inserisce nel ciclo Arte e Liturgia del progetto ‘Una porta verso l'infinito: L'Uomo e l'Assoluto nell'arte’, promosso da Monsignor Walter Insero, Rettore della Chiesa degli artisti.

In foto l'installazione Mulier, Ecce Filius Tuus di Howtan Re