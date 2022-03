Mulan, spettacolo per bambini ispirato a favole e tradizioni cinesi

Arrivano a Roma una serie di spettacoli dedicati ai bambini dai 6 anni in su. La serie è ispirata alla collana di libri "Incinque", edita da Cina in Italia. Domenica 27 Marzo, l'appuntamento è con la leggendaria storia di Mulan.

Lo spettacolo è multimediale, con narrazione dal vivo con Lulù e Aurora (ragazze cinesi di seconda generazione), proiezioni, scrittura dei caratteri cinesi, musica e balli. La direzione artistica è di Leonardo Cinieri Lombroso.

Lo spettacolo è consiglaito per bambini dai 6 anni in più. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando un’email a info@cinainitalia.com. Per accedere è necessario il Green Pass e per tutti i bambini c'è obbligo di mascherina.

Foto di repertorio