Il grande ritorno di Muccassassina: divertimento non stop fino al mattino

MagicLand, il parco divertimento di Valmontone, dà appuntamento il 23 luglio a Muccassassina, il festival più famoso e irriverente d’Italia che ritorna per il settimo anno, dopo 2 anni di assenza per la pandemia.

Muccassassina presenterà lo “Splendido Summer Festival”: 11 ore di musica day & night non stop, spettacoli dal vivo, i migliori dj e performer internazionali e l'animazione di Muccassassina, coinvolgerà il pubblico in una futuristica "Super Heroes Edition", insieme a tutte le spettacolari attrazioni del parco Magicland. Per l’occasione, il Parco e tutte le attrazioni rimarranno aperte fino alle 4 del mattino, per una notte memorabile di musica e festa. Sotto la direzione artistica di Diego Longobardi, la serata vedrà un susseguirsi di dj e performer di fama internazionale, pronti a far scatenare i visitatori.

Tra le guest star, la Dj Anne Louise direttamente dal Brasile e i Resident All Star Dj set Enrico Meloni, Manuel Coby Dominik, Bradshaw, Blackie e Anto. Gli straordinari show delle drag queen vedranno il coinvolgimento di La Diamond, Farida Kant, La Sheeva, Nehellenia, Le Riche, Melissa, Mystica, Skandalorsa + Dancers And Gogo Boys, per uno spettacolo davvero irresistibile.