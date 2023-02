Mr. Rain in concerto a Roma

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 28/06/2023 al 28/06/2023 Orario non disponibile

Mr. Rain con il brano Supereroi (Warner Music Italy), arrivato terzo al Festival di Sanremo, è la rivelazione indiscussa del Festival, scalando tutte le classifiche fin dalla sua prima esibizione che rimane la più vista con oltre 14milioni di visualizzazioni.

Mr. Rain, l’artista multiplatino con all’attivo oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, e autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Ipernova” ha conquistato, con Supereroi il grande pubblico. Le sue performance sul palco dell’Ariston insieme ad un coro di otto bambini, hanno emozionato e commosso tante generazioni, dai più piccoli ai più grandi, riscuotendo un successo sempre crescente che l’ha visto nel giro di pochi giorni ai vertici di tutte le classifiche di Spotify, Amazon, Apple e iTunes, oltre ad essere al n.3 tra i singoli di debutto a livello globale e al n.76 nella Global Chart di Spotify, tra i brani più ricercati su Spotify e tra i più popolari di TikTok, oltre che tra i pezzi più trasmessi dalle radio.

Mr. Rain sarà anche in tour a partire da aprile. Ultimi biglietti disponibili solo per la data di Roma: il concerto si terrà il 27 giugno in Cavea all'Auditorium Parco della Musica. Si aggiunge una seconda data al Fabrique di Milano, il 2 maggio: biglietti disponibili a partire dalle 15.00 di domani su Ticketone e Dice.