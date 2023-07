"Mozzichi di Roma", la mostra fotografica di Le strade di Roma

Prezzo non disponibile

Mercoledì 5 luglio, presso il River Bar di Roma (zona Marconi), sarà in mostra "Mozzichi di Roma", un'esposizione che farà venire fame, una mostra per mettere in crisi le papille gustative.

La mostra

Ad organizzarla è "Le strade di Roma", un gruppo di esploratori urbani che ha messo insieme gli scatti più iconici e golosi dei primi due anni di vita. La mostra sarà visitabile entro il 9 luglio presso il locale in via di S. Passera 25, a partire dalle 19.

"Per conoscere una città bisogna esplorarla e assaggiarla. Non a piccoli morsi, ma a mozzichi di vita e di realtà. Questa mostra fotografica è il nostro modo di farvi assaggiare un po’ di quello che abbiamo vissuto e mangiato in questi anni di Strade", raccontano gli organizzatori della mostra.