"Movie talk dal vivo", Zerocalcare e Giorgio Viaro al The Space Cinema Parco de Medici

“Furiosa: A Mad Max Saga”, dopo aver conquistato la critica internazionale al prestigioso Festival di Cannes, arriva finalmente nella versione in lingua originale con sottotitoli in italiano a Roma al The Space Cinema Parco De Medici e sarà il protagonista del prossimo “Movie Talk dal vivo” giovedì 30 maggio alle ore 20.00. Un’occasione irripetibile per poter guardare e approfondire il film di George Miller e apprezzare al meglio le interpretazioni di Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth grazie allo sguardo esperto e attento del giornalista Giorgio Viaro in compagnia di un ospite d’eccezione: Zerocalcare.



Il film uscirà ufficialmente in tutte le altre sale italiane il 23 maggio.



La speciale iniziativa, spin off del podcast “Lost in The Space”, è dedicata agli amanti delle grandi storie ed è ideata dal circuito per ripensare l’esperienza in sala, instaurando una nuova forma di dialogo con gli spettatori. Invece di fermarsi fuori dal cinema a parlare del film con gli amici, si resta in sala e se ne parla tutti insieme.



È possibile acquistare i posti in sala sul sito ufficiale di The Space Cinema al seguente link dedicato: https://www.thespacecinema.it/prenotare-il-biglietto/summary/25/8777/65791