Movie Talk dal vivo, Giorgio Viaro e Zerocalcare commentano con il pubblico il film "Bussano alla porta"

The Space Cinema insieme a Giorgio Viaro presenta “Movie Talk dal vivo”. Un’iniziativa speciale dedicata al pubblico e spin off del podcast ‘Lost in The Space’ - premiato come Podcast dell’anno al XIII Festival Internazionale del doppiaggio ‘Voci nell’Ombra’- che rientra nella volontà da parte del circuito di ripensare l’esperienza in sala per instaurare una nuova forma di dialogo con gli spettatori. Il format è semplice: si guarda un film e poi lo si commenta insieme, in compagnia ogni volta di un grande ospite.

Il primo appuntamento con “Movie Talk dal vivo” è previsto per mercoledì 8 febbraio al The Space Cinema Moderno di Roma alle ore 21:00. Il primo ospite del conduttore sarà il noto fumettista romano Zerocalcare. Entrambi saranno presenti in sala per guardare e commentare insieme al pubblico l’ultimo film diretto dal regista de ‘Il sesto Senso’ M.Night Shyamalan .

Il film, interpretato tra gli altri da Dave Bautista, è la storia di una famiglia messa di fronte ad una scelta estrema: dovranno sacrificare uno di loro per salvare il mondo dall’Apocalisse. Lontani dalla civiltà e da ogni forma di aiuto, i protagonisti dovranno prendere quella che si rivelerà la decisione più difficile.