Movie Talk dal vivo”, Giorgio Viaro commenta con Andrea Delogu Scream VI

Dopo il grande successo riscosso dal primo appuntamento di “Movie Talk dal vivo”, Giorgio Viaro è pronto a tornare in sala per guardare e commentare insieme ad un ospite speciale e al pubblico l’ultimo film della saga horror Scream: Scream VI.

La speciale iniziativa realizzata dal circuito, spin off del podcast ‘Lost in The Space’, è dedicata a tutti gli amanti del brivido e rientra nella volontà da parte del circuito di ripensare l’esperienza in sala per instaurare una nuova forma di dialogo con gli spettatori.

Il secondo appuntamento con “Movie Talk dal vivo” è previsto per mercoledì 15 marzo al The Space Cinema Moderno di Roma alle ore 21. Il secondo ospite del conduttore sarà la talentuosa speaker radiofonica e conduttrice televisiva, Andrea Delogu. Entrambi saranno presenti in sala per guardare e commentare insieme al pubblico l’ultimo film diretto dai due registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett sulla maschera horror più iconica?d'America.

Il film, interpretato tra gli altri da Jenna Ortega, è ambientato circa un anno dai fatti accaduti in Scream V: rivediamo gli ultimi sopravvissuti alla storia di Woodsboro che cercano di ritrovare la serenità a New York. Ma nella metropoli un nuovo e ancora più temibile Ghostface li sta aspettando. Riusciranno questa volta i protagonisti a salvarsi dalla sua furia omicida?

In foto Andrea Delogu. Credit photo: Facebook @AndreaDelogu