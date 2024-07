MOV 2024, progetto dedicato a forme contemporanee di danza e audiovisivo a Villa Lais

.MOV, una delle principali estensioni dei file dell’audiovisivo e abbreviazione della parola movimento, è il titolo della seconda edizione di un progetto che si caratterizza per lo slittamento e l’ampliamento del concetto di danza a segni performativi allargati e che si svolgerà fino al 21 luglio a Villa Lais, nella Sala Ex Consiliare di Villa Lazzaroni e in piazza Giovanni Cagliero.

Programmazione internazionale di videodanza, proiezioni speciali, workshop professionale di danza in video, incontri di approfondimento, progetti di produzione audiovisiva, laboratori per bambini. Sono opere e pratiche che si situano in una zona di intermedialità trasformativa tra la danza e la pluralità di estetiche e linguaggi filmici cogliendo in atto le trame della cultura visuale contemporanea e proponendola ad un pubblico trasversale.

Al centro del progetto la programmazione internazionale di progetti audiovisivi di videodanza, una selezione di cortometraggi provenienti da diversi continenti e identità culturali: Canada, Brasile, Cina, Argentina, Francia, Vietnam, Estonia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Repubblica Ceca, Finlandia, Iran, Serbia, Russia, Spagna, Italia. Sono opere che testimoniano sensibilità e creatività non stereotipate e aprono visioni ed estetiche che dilatano i confini del cinema e proiettano la danza contemporanea fuori dal perimetro del teatro e del palcoscenico. Storie che convocano sguardi diversi sul corpo, le sue età, le sue abilità, che affondano nell’esistenza individuale, nella memoria personale e costruiscono relazioni inedite tra la corporeità del singolo e i contesti culturali, architettonici e sociali. Un caleidoscopio di vicende, gestualità, scenari e immaginari da ogni parte del mondo che, sera dopo sera, accompagna gli spettatori nell’approfondimento di alcune traiettorie artistiche attuali: da forme di rinaturalizzazione dei corpi, alla costruzione di parabole poetiche, dalla sensibilizzazione degli ambienti quotidiani e delle comunità all’interazione tra creazione audiovisiva e utilizzo di tecnologie avanzate.

Arricchiscono la programmazione le proiezioni speciali – tra cui la verticale storica alle origini della videodanza con la proiezione dell’opera ValeriaScopia o dell’amMAGLIatrice, la sperimentazione che Gianni Toti realizzò come esperimento di “videodanza” nel 1983 all’interno del Settore Ricerca e Sperimentazione Programmi della Rai, evento realizzato in collaborazione con la Biblioteca Totiana, Associazione Gottifredo per concessione della RAI in occasione del centenario della nascita dell’artista – gli incontri di approfondimento in stretta connessione con la programmazione come occasione di studio e conoscenza, il workshop professionale di danza in video .MOV, i laboratori per bambini e la produzione di progetti di sperimentazione e produzione tra danza e audiovisivo.

.MOV offre a Roma una sperimentazione artistica di respiro internazionale e trasforma l’anfiteatro di Villa Lais in un luogo accessibile e di aggregazione culturale, sociale e intergenerazionale, offrendo ad un pubblico ampio e trasversale una rinnovata esperienza immediata capace di generare conoscenza. Le attività, tutte gratuite, interpretano la cultura visuale contemporanea e sono rivolte ad una platea ampia di spettatori, artisti e studiosi.

Il programma completo è disponibile sul sito www.culture.roma.it