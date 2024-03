Prova, esplora, vivi: dall'8 al 10 marzo torna Motodays nel cuore di Roma

Appassionati delle due ruote? Arriva nel cuore di Roma la manifestazione ideale per vivere strepitose esperienze di guida e non solo, interazione, formazione e informazione, esposizione e intrattenimento: al via dall’8 al 10 marzo 2024 Motodays con una formula nuova, all’insegna dell’hashtag #ProvaEsploraVivi.

Motodays a Fiera Roma

L'imperdibile evento si terrà presso Fiera Roma (ingresso est moto, via Alexandre Gustave Eiffel) e propone a motocicliste e motociclisti del centro-sud un intenso programma tutto da vivere, oltre ad una grande scelta di moto da provare (e comprare), per tutti i gusti e tutte le tasche. Qui è possibile visionare il programma completo in costante aggiornamento.

Motociclista Sostantivo Femminile

Si inizia l’8 marzo, per celebrare la Giornata internazionale della donna, il primo giorno di manifestazione sarà dedicato alle motocicliste con “Motociclista Sostantivo Femminile”, iniziativa patrocinata da Sport&Salute: Momenti formativi, in aula e in pista, una premiazione dedicata alle donne professioniste del motociclismo, gli incontri e i racconti di viaggio con le moto viaggiatrici e, in conclusione, una parata di sole motocicliste con arrivo in serata al centro di Roma. In occasione dell’8 marzo, è riservato l’ingresso gratuito a tutto il pubblico femminile. Orari manifestazione: 9:00-19:00, ultimo ingresso alle ore 18:00.

Mototurismo 1000 Curve

Il ricco programma proseguirà anche nei giorni successivi, molte le attività esperienziali, gli eventi e le avventure proposti. Tra queste, il 9 marzo, la race di mototurismo 1000 Curve, una vera e propria prova di abilità, prima nella tracciatura del percorso e poi nella guida. I partecipanti, armati di un Roadbook da timbrare a ogni check point, potranno scegliere gli itinerari preferiti nella provincia di Roma e nella regione Lazio: vince chi valuta meglio curve e percorsi, totalizzando nel lasso di tempo della competizione il maggior numero di punti. Per partecipare occorre iscriversi online al seguente link. Orari manifestazione: 9:00-20:00, ultimo ingresso alle ore 19:00.

Etruria Discovering

Altrettanto entusiasmante Etruria Discovering, un avvincente itinerario in sterrato e asfalto secondario di circa 200 km (tutti immortalati da un operatore con tecnologie DJI), che il 10 marzo porterà gli iscritti dalla pedana di partenza a Motodays fino alle necropoli etrusche, in uno dei territori più affascinanti di tutta l’Italia centrale. Anche qui iscrizioni online a questo link. Orari manifestazione: 9:00-19:00, ultimo ingresso alle ore 18:00.

Welcome Bikers: spazio dedicato al turismo a due ruote

Protagonista di Motodays 2024 anche il mototurismo, con l’area Welcome Bikers che punta l’attenzione sul turismo a due ruote con focus a 360 gradi su soluzioni e itinerari specifici, e la mobilità sostenibile, con uno spazio dedicato agli approfondimenti sulle tematiche più attuali di urban mobility e transizione ecologica, realizzato in collaborazione con la società spagnola Cooltra.

Nei tre giorni di Motodays sarà possibile testare decine di e-bike dei migliori brand sul mercato e una pista interna di oltre 400 metri nel pad. 3 consentirà di scegliere - tra urban, mountain bike e gravel - il prossimo acquisto per affrontare il traffico cittadino o le passeggiate outdoor.

E-sport e gaming motoristico

Grande novità dell’edizione Motodays 2024 è l’approdo degli e-sport. In collaborazione con Lega Esport arriva il gaming motoristico in manifestazione, in un’area in cui gli appassionati e i neofiti potranno giocare su postazione PC, Nintendo Switch, Playstation 5, Xbox serie X, ma anche con Oculus Quest e simulatori di guida.

Informazioni utili

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili esclusivamente su sito e punti vendita Vivaticket al costo di 15 euro + diritti di prevendita (biglietto intero). Gratuità e tutti i dettagli sul sito Motodays - Biglietteria. Il parcheggio interno gratuito è riservato solo a chi arriva in moto con biglietto già acquistato (capienza fino ad esaurimento posti).