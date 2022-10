SABATO 29 OTTOBRE 2022

MOSTRUOSAMENTE FORTE IN DUB

Live Set. Dj Set. Canterini. Strumenti sulle Versions.

Tenetevi pronti ad una nottata che ci farà vibrare lo sterno, il cuore, l'anima.



I Laboratori del CSOA Forte Prenestino, dopo gli ultimi due anni trascorsi nella piazza d'armi, finalmente tornano nelle loro storiche sedi all'interno del Centro Sociale!

Si torna a ballare nel mitico tunnelone, amplificati da un potentissimo Sound System autocostruito!



Anno dopo anno la serata MOSTRUOSAMENTE FORTE, benefit per l'occupazione, si è delineata come un appuntamento imperdibile per gli amanti della SOUND SYSTEM CULTURE.

Durante le sue varie edizioni abbiamo avuto il piacere di assistere alle sessions di ZION TRAIN, IRON DUBZ, JAHTARI, HEARTICAL SOUND...



Quest'anno abbiamo deciso di anticipare la serata di un paio di giorni rispetto al suo canonico svolgersi il 31. Scelta fatta, dato il weekend lungo, per permettere la più ampia partecipazione possibile anche alle amiche e agli amici che hanno in mente di passare qualche giorno a Roma a fine Ottobre!



Dalle 19:00 i laboratori saranno pronti ad accogliervi oltre il ponte levatoio, ognuno valorizzato da uno speciale setting:



- la TAVERNA sarà aperta e pronta a deliziarvi con i suoi piatti per cena.

- in ENOTECA si potrà degustare un'ottimo aperitivo, mangiare e gozzovigliare ad oltranza durante tutta l'iniziativa.

- al PUB12DETUTTO si potrà aperitivare e dalle 22:00 inizierà il dj set a cura di SOFA Q & DOLMA YE' (leftfield bass - booty riot - electro train).

- in SALA DA THE INTHERFERENZE dolcetti, torte, tisane dalla apertura e dalle 22:00 dj set a cura di ECTA SELECTA & ANDY BALL (black music & more!).



NEL TUNNELONE:

Dalle 21:00 si accenderà l'ORANGE BEAT SOUND SYSTEM sul quale si avvicenderanno per tutta la notte:

- ORANGE BEAT CREW (dj set)

- MARIO DREAD, longside Sista Gaia & Livio Roaring Bass! (dj set)

- DUB ENGINE, Psycho Dub Steppa From Outer Space! (live set)



DUB ENGINE è un duo composto da Tux (dubmaster,fx) e Sabry (voce, synth) fondato a Bologna (ITA) nel 2009. Bassi ruvidi, synth acidi in levare, echi infiniti e tonnellate di wobbles sono il marchio di fabbrica del sound “engine”, figlio di quella nuova generazione di dub che ridipinge i propri suoni in una giocosa miscela di diversi generi: dal roots-reggae ai suoi discendenti elettronici come stepper, jungle e dubstep.

Profondamente influenzati dalle sonorità dub inglesi\francesi di inizio nuovo millennio, hanno iniziato ad evolvere il loro stile live nella “psycho-steppa”, un’originale espressione del dub in cui voci, effetti e basslines esplodono in un intenso impatto sonoro ad elevato contenuto psichedelico.

Hanno condiviso il palco con artisti internazionali della dub-music, portando il loro live-set tra i principali festival e clubs in Italia ed Europa.

Rilasciano nel 2010 “Dub Engine”, la loro prima web-release di 8 tracce sotto licenza gratuita Creative Commons, prima di pubblicare per l’etichetta francese Dubatriation Records il 7″in vinile “Rude Boy”, brano in selezione nelle sessions di Jah Shaka.

In Agosto 2017 il duo rilascia “Psychosteppa”, album disponibile per il download gratuito sulla netlabel francese ODGProd. Hanno recentemente partecipato al progetto “High Tone Remixed-Dub to Dub” con il remix del brano “Emperor Dub” e le vocals di Sabry in “Enter the Dragon”, in occasione del ventesimo anniversario della band francese High Tone: una compilation di brani antologici remixati da 12 artisti della new dub generation.

https://www.thedubengine.com



MARIO DREAD è dj, mc, collezionista di dischi e membro del sound Cool Runnings; vero amante della musica Reggae e delle sue contaminazioni.

Ha iniziato la sua carriera nei tardi anni ’90 e nel corso del tempo ha portato i suoi set in ogni angolo d’Italia, in diversi paesi europei ed addirittura in Jamaica, dove si è esibito nel Portland.

Ha collaborato con diversi artisti di calibro internazionale, come Michael Rose, storica voce della band Black Uhuru, esibendosi con lui, assieme al suo sound, in un tour europeo; cosi come con Danno del Colle Der Fomento, Dj Craim e Kaos one nel progetto Lead The Leaders.

E’ un adoratore delle sonorità Vintage Giamaicane ma ha un occhio sempre proteso alle loro in-fluenze nelle produzioni odierne. Uno sperimentatore della Dancehall e del Dub in grado di in-fiammare il dancefloor ogni volta che sale in consolle.



C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino – Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Tram 5-19-14 – bus 542-544 – metro C: fermate Gardenie e Mirti





Gallery



Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.