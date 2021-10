Arte contemporanea in mostra al Rome Art Week

Rome art week è una manifestazione annuale, promossa da KOU – Associazione culturale per la promozione delle arti visive, che vuole mettere in risalto l’arte contemporanea in tutte le sue forme nella città Eterna, mostrare l’antico che convive con il contemporaneo e indagare nuovi aspetti e volti che la città di Roma può offrire.

Un’occasione che riunisce artisti, collezionisti, curatori, diverse realtà espositive che ruotano attorno al mondo dell’arte, muovendo insieme un sistema per coinvolgere non solo gli appassionati e gli operatori del settore, ma anche il cittadino e neofiti del mondo dell’arte contemporanea, cercando di ampliare sempre di più il pubblico. Con lo scopo di mostrare come l’arte contemporanea parli del presente ma possa riallacciarsi al passato con continuità, come non debba essere sentita distante da noi e incomprensibile ma come un processo che coinvolge ogni aspetto della realtà quotidiana e dell’uomo. RAW vuole dare risalto e visibilità all’arte contemporanea nazionale e internazionale, offrire nuovi spazi ai giovani artisti e curatori per dare risonanza alle loro ricerche artistiche e renderle accessibili per chiunque.

Rome art week ha anche l’esigenza di mettere in rilievo la figura del curatore, figura che spesso rimane ai margini ma di vitale importanza per il mondo artistico e il suo avanzamento.

La settimana dell’arte contemporanea si svolge sia online che dal vivo, mettendo a disposizione un portale di accesso in cui ogni artista e curatore è libero di esprimersi e presentare il proprio lavoro. Rome art week è una manifestazione libera, che vuole dare visibilità ad ogni tipo di ricerca artistica, che esercita la propria attività attraverso lo strumento dei “Punti di vista”, ovvero un team di critici, esperti e addetti ai lavori che selezionano i migliori artisti e le migliori proposte curatoriali.

La partecipazione alla selezione è libera e incoraggia l’iscrizione all’evento senza limiti, rivolgendosi a strutture, artisti e curatori che operino in maniera attiva nel settore dell’arte contemporanea. La procedura consiste nella compilazione di un modulo e nella successiva selezione da parte dei responsabili di ogni categoria (artisti, curatori e stutture).

Rome art week vuole essere una rete di collegamento, dal vivo e online, tramite una piattaforma che è uno strumento messo a disposizione anche del pubblico. Un portale di approfondimento e di aiuto per il visitatore, che è al centro dell’attenzione da parte dell’organizzazione, in cui si trova anche il calendario degli eventi della settimana, strumento fondamentale per organizzare e gestire la settimana tra visite guidate, incontri con artisti, mostre, percorsi e tappe di visita suggeriti. Inoltre, viene distribuita gratuitamente anche una guida cartacea pronta per l’uso e di facile consultazione.

È un’occasione unica di dare rilievo a voci che hanno voglia e bisogno di emergere, un evento totalmente gratuito per gli artisti e per il pubblico fruitore. Una manifestazione artistico-culturale che è pronta ad accogliere chiunque abbia voglia di scoprire la novità nel campo dell’arte, che ci permette di vedere la realtà attraverso nuove riflessioni e prospettive tramite il contatto diretto con l’arte. Un programma variegato e consolidato che ogni anno si focalizza su temi e argomenti diversi. Ma è anche un’opportunità di mettere Roma al centro della scena artistica odierna e capace di emergere al pari delle altre grandi capitali europee, infatti gli eventi organizzati e le variegate attività di Rome Art Week coinvolgono il centro e la periferia, inglobando più realtà possibili e permeando lo spirito e l’anima della città.

Informazioni: segreteria@romeartweek.com e allo 06 21128870