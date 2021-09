Virtual Reality Experience, cyber mostra a La Pelanda

VRE – Virtual Reality Experience, Extended Edition è il primo festival italiano interamente dedicato alle esperienze immersive (Cinema VR, VR Exhibition, XR Arts & Gamification).

L’uso delle tecnologie VR acutizza l’urgenza di nuove forme artistiche che siano capaci di esprimere la complessità del sentire contemporaneo, allo stesso tempo è proprio in funzione delle immense possibilità date dalle tecnologie immersive che si riesce ad immaginare di espandere la propria creatività illimitatamente. Pensare al proprio corpo come qualcosa di multiforme, indefinito e allo stesso tempo sensibile e capace di rappresentare le forme del pensiero, del movimento, della danza. Gli artisti attraverso la realtà virtuale trasmettono i loro sentimenti agli spettatori aiutandoli a entrare in una connessione con loro.

L’edizione 2021, oltre alla main location romana La Pelanda, Mattatoio, prevede cinque Satellite Venues in alcune delle più prestigiose realtà culturali italiane con l’obiettivo di promuovere e far conoscere al grande pubblico la tecnologia VR e il suo impatto nelle Arti, nella Cultura, nella Valorizzazione del Patrimonio Culturale, nella Scienza e Medicina, nel Learning, nell’Industry.

La terza edizione di VRE (14 – 16 ottobre 2021) presenta un ricco programma di opere Extended Reality. Conferma la modalità phygital ed amplia i luoghi fisici e digitali del festival :

14 – 16 ottobre, on site (Galleria delle Vasche, La Pelanda, Mattatoio Roma) | Satellite Venues (5 luoghi)

15 ottobre, on site (Villa Maraini)

1 4 – 30 ottobre, online (VeeR – HTC Viveport)

VRE presenterà una selezione di 30 progetti da 20 Paesi

20 in concorso: 8 films VR, 12 VR Experience

7 VR progetti fuori concorso

4 Installation AR – MR

2 XR Art Performance

In occasione di VRE21, l’Istituto Svizzero ospita una tra le più innovative esperienze immersive “Cyberia” di Maria Guta e Adrian Ganea.

Le opere saranno disponibili sulla Piattaforma digitale VeeR VR con accesso da ogni dispositivo, visore, smartphone, tablet, Pc e sulla Piattaforma VIVEPORT con Visori HtcVive .

La selezione delle opere XR accoglierà prodotti a 360°, AR/MR VR Installazioni, VR Exhibition provenienti da tutto il mondo. Il Cinema a 360° sarà disponibile sulla Piattaforma VeeR VR, che consente l’accesso dei prodotti al pubblico – a titolo gratuito – con visore, smartphone, tablet, Pc.

Le VR Experience saranno fruibili sulla piattaforma VIVEPORT con visori HTC Vive.

I progetti AR – MR, le installazioni e le XR Art Performance saranno fruibili al pubblico presso la Pelanda.

La partecipazione gratuita avverrà con prenotazione obbligatoria e nel rispetto delle normative per contrastare il Covid19.

