A Palazzo Altemps fino al 12 febbraio: Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life

Palazzo Altemps: intero 13 € - ridotto 7 € per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni - gratuito secondo la normativa vigente

Prezzo Palazzo Altemps: intero 13 € - ridotto 7 € per i cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 18 e i 25 anni - gratuito secondo la normativa vigente

Nell’ambito della mostra Virginia Woolf e Bloomsbury. Inventing Life, in corso a Palazzo Altemps fino al 12 febbraio 2023, il Museo Nazionale Romano con la casa editrice Electa, in collaborazione con la National Portrait Gallery di Londra e con il sostegno dell’Italian Virginia Woolf Society propone un articolato programma di eventi culturali.

L’esposizione, ideata e curata da Nadia Fusini in collaborazione con Luca Scarlini, racconta un’esperienza di amicizia intellettuale attraverso libri, parole, dipinti, fotografie e oggetti dei protagonisti di questa avventura dell’arte e del pensiero. I curatori incontrano il pubblico per raccontare, approfondire e celebrare l’affascinante storia del gruppo di Bloomsbury: il luogo in cui, all'inizio del Novecento, sono state sperimentate forme di vita e di pensiero nuove.

Ci saranno quattro appuntamenti mensili la domenica mattina alle ore 11.00 nel teatro di Palazzo Altemps. L’ingresso al teatro, fino a esaurimento posti, è consentito con il biglietto d’ingresso.

Domenica 13 novembre: Luca Scarlini

Lo spettacolo del mondo: un palcoscenico per Bloomsbury

Musiche inglesi del Novecento per chitarra eseguite da Alberto Mesirca

Domenica 18 dicembre Nadia Fusini

Carrington, l’indimenticabile

Domenica 15 gennaio Nadia Fusini e Giorgio La Malfa

John Maynard Keynes e le arti

Domenica 12 febbraio Nadia Fusini, Luca Scarlini, Stéphane Verger

Woolf, Forster, Bloomsbury e il rapporto con la Grecia e il mondo antico

Per maggiori informazioni sul programma di eventi culturali visitare la pagina dedicata, per acquistare le prevendite, invece, clicca qui.