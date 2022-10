Domenica 23 ottobre alle ore 17, per Rome Art Week la settimana dell’arte contemporanea, inaugura, negli spazi di Open Studio Patrizia Genovesi, il progetto video fotografico Tensione, con la direzione artistica di Patrizia Genovesi e le opere di Manuele Artibani, Marika Grossi, Giuseppe Palmeri, Federica Sarto, Margherita Segatta, Valerio Tamburrino, Fabio Vasco.



Tensione è un progetto collettivo che nasce da un’esperienza, da un desiderio, da un’idea comune che vede ogni fotografo e ogni video artist impegnato intorno ad un tema. “La tensione genera movimento, ma talvolta porta alla paralisi. Può attivare le nostre energie e farci sentire motivati, capaci, in connessione con il mondo, oppure diminuire la nostra capacità di reazione, renderci rigidi, fragili, immobili. Il termine tensione definisce due stati opposti: andare verso qualcosa con entusiasmo curiosità e passione o al contrario temere qualcosa della quale non abbiamo controllo o i cui confini ci sfuggono.”



Gli artisti hanno indagato nella loro esperienza questi due stati rappresentandoli in modo personale per raccontare storie ed emozioni che stanno loro profondamente a cuore. I temi della mostra e i volti della Tensione sono: paura, luce, movimento.



Per partecipare all’opening accreditarsi a stampa.controcanto@gmail.com. I testi in catalogo sono di Patrizia Genovesi; il catalogo online sarà disponibile dopo la chiusura di Rome Art Week e comprenderà anche i testi degli artisti che saranno visibili durante la mostra.



INFO



Rome Art Week24-27 ottobre 2022

Mostra Video Fotografica

TENSIONE

Vivi per l’arte 2022

Direzione artistica Patrizia Genovesi

Opere di Manuele Artibani, Marika Grossi, Giuseppe Palmeri, Federica Sarto, Margherita Segatta, Valerio Tamburrino, Fabio Vasco.

Testi in catalogo di Patrizia Genovesi

Il catalogo online sarà disponibile dopo la chiusura di Rome Art Week e comprenderà anche i testi degli artisti che saranno visibili durante la mostra.



Inaugurazione domenica 23 ottobre 2022 ore 17.00

Accrediti a stampa.controcanto@gmail.com

Previsto rinfresco



Open Studio Patrizia Genovesi



Orari di apertura fino al 27 ottobre: lunedì ore 13-21, martedì ore 10-17, mercoledì ore 13-21 giovedì ore 13-21. Mattina solo su prenotazione