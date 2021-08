In mostra a Trastevere le "Visioni Periferiche" di Pierre David Cavallari

Venerdì 3 settembre Up Urban Prospective Factory è lieta di presentare “Visioni periferiche”, solo show dell’artista Pierre David Cavallari a cura di Marta Di Meglio.

L’opening si svolgerà nella nuova sede romana del progetto Up Urban Prospective Factory a Trastevere in Via dei Salumi 53. Dopo l’esperienza nella sede di Tor Pignattara che ha suscitato un forte interesse verso l’artista, la curatrice propone, dopo poco più di due mesi, una nuova esposizione dedicata alle opere di Pierre David Cavallari. La mostra si articola attraverso opere inedite realizzate appositamente sotto una forte spinta motivazionale di libertà. Pierre David Cavallari, artista e architetto classe 1969, con “Visioni Periferiche” riporta in auge la tecnica dell’acquerello per creare paesaggi di Roma totalmente distanti dalle classiche vedute, dove la realtà urbana sveste i panni di un paesaggio anonimo che fa da sfondo alla vita dell’uomo e diventa protagonista.

Ecco che allora le opere in mostra ci raccontano di periferie sempre troppo lontane dal centro, di angoli nascosti e dimenticati, di intrecci di strade e di selve di antenne sui palazzi, tutti sapientemente resi con un tratto veloce ed espressivo e un uso del colore che alterna toni freddi e caldi.

Cavallari, attraverso i suoi lavori, accompagna l’occhio dello spettatore a soffermarsi su ogni minimo dettaglio realizzato per rendere al meglio il? racconto polifonico della città fatto di immagini e non di parole. L’assenza di personaggi umani, quindi, porta l’osservatore a focalizzare la propria attenzione sui numerosi particolari favorendo così un’immedesimazione di se stesso nei luoghi rappresentati e riconosciuti.

Scorci deserti che sembrano abitati solo da luce e suoni ma intrisi di umanità, rievocano atmosfere metafisiche. Il mondo delle cose e le architetture fanno emergere la poesia laddove sembra essere praticamente assente ribaltando così la prospettiva di un osservatore distratto che connota, la maggior parte delle volte, questi luoghi come desolati. Nelle sue opere, quindi, i luoghi si trasformano in uno spazio dove è possibile trovare la bellezza e dar vita ad una personale e rivoluzionaria visione artistica.



Up Urban Prospective Factory in Trastevere nasce dall’esperienza di UP in Tor Pignattara e dalla storia di FluO. Una storia condita da mostre, festival di street art, eventi, didattica, laboratori creativi, presentazioni di libri, pubblicazioni indipendenti e tanto altro ancora.

In particolar modo UP Factory nella cornice di Trastevere nasce da una famiglia. Probabilmente anche per questo il dipartimento didattico ha sempre avuto un ruolo di primo piano nelle nostre attività quotidiane così come nei nostri progetti esterni, anche per quelli non espressamente dedicati all’infanzia. Da tutto questo è maturata l’esigenza di costruire uno spazio che, praticando e respirando arte, potesse continuare ad accogliere i più piccoli, educandoli e abituandoli al bello, ma anche alle emozioni, alle diversità ai territori e alle modalità di espressioni offrendo alle famiglie la possibilità di condividere lo spazio e le esperienze con i “loro piccoli artisti”. In quest’ottica sono nate le passeggiate alla scoperta del quartiere per grandi e piccoli, i laboratori con i nonni, lo sportello di ascolto e l’angolo bar, dove i genitori possono semplicemente rilassarsi mentre i loro piccoli svolgono le loro attività.

Orario visite

Dal Martedì al Venerdì: 16.30 – 19.00

Sabato: 10.30 – 13.00 16.30 – 19.00

Domenica su prenotazione

Per informazioni: upcontemporarygallery@gmail.com



