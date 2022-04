Mostra Ritratti d'Autori di GulVin al Cimitero Acattolico di Roma

Il Cimitero Acattolico di Roma ospiterà, dal 6 al 15 maggio 2022, la mostra personale “Ritratti d’Autori” dell’artista italiano GulVin, che racconta il mondo emotivo di scrittori e poeti, italiani e internazionali, attraverso uno sguardo approfondito dei volti degli autori selezionati.

Nell’insolita e sorprendente cornice del Cimitero Acattolico, alla Piramide Cestia l’artista presenta 21 tra poeti e scrittori del Novecento come Pier Paolo Pasolini, Italo Calvino, Oscar Wilde, Jorge Luis Borges, Thomas Mann, legati tra loro da un sottile fil rouge e strettamente in armonia con la stessa location: luogo di raccolta e meditazione quasi di culto per la poesia di Keats e il pensiero di Gramsci. Inoltre, per la prima volta, vengono esposti i ritratti di noti scrittori sepolti nel Cimitero stesso: Carlo Emilio Gadda, Amelia Rosselli, Gregory Corso, e il più recente e amato da tutti Andrea Camilleri.

Gulvin prosegue l’impianto artistico proposto già nella recente mostra, promossa lo scorso settembre presso la Chiesa Episcopale San Paolo entro le Mura, che tanto consenso ha raccolto tra la cittadinanza romana. Tecnica pittorica e aspetto affettivo sono ben amalgamati nel tratto dell’ autore.

I racconti delle emozioni compaiono dai lineamenti e dall’espressione del volto nel ritratto dei vari poeti e scrittori, che sono legati ai testi dei loro scritti come elementi espressivi delle loro personalità. L’intero progetto nasce dall’idea di dare un volto a personaggi della cultura italiana e internazionale del Novecento che hanno accompagnato la giovinezza dell’artista incantandone il cuore, sguardi che suscitano anche nei visitatori emozioni e buone vibrazioni.

Il Cimitero Acattolico ospita, fin dal 1716 circa, persone di ogni razza, paese, età e lingua fra pini, allori e fiori. Tra i 4 mila che vi sono sepolti tanti sono scrittori, scultori, pittori e poeti; molti sono inglesi, tedeschi, americani e scandinavi.