Torna a Roma la mostra scientifica Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition

Nella storica sede della Corsia delle Donne di Roma si è tenuto il lancio della mostra scientifica “Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition”.

I giornalisti, nella giornata a loro dedicata, hanno visitato le varie sezioni guidati dal giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, che ha spiegato l’iniziativa.

Nel segno di Leonardo

Un vero e proprio catalogo di anatomia umana ampliato e aggiornato, in omaggio al progetto "Milano e Leonardo", che nel 2019 ha celebrato il quinto centenario della morte del Maestro toscano.

Il progetto ha già riscosso un grande successo negli ultimi anni e in questa nuova edizione romana verranno presentate suggestive installazioni di veri reperti umani, realizzate grazie al processo della plastinazione, un sistema di conservazione di porzioni organiche, messo a punto alla fine degli anni Novanta in Germania e oggi utilizzato nelle Università per le lezioni di anatomia e per perfezionare le pratiche di endoscopia.

Opere che riproducono gli studi anatomici che Leonardo da Vinci realizzò sulla base della propria esperienza personale nell'ambito delle pratiche autoptiche: così Il celebre Uomo Vitruviano e un incredibile Studio embriologico prendono forma rivelando l'altissimo livello di conoscenza anatomica e l'estrema precisione nel disegno a cui giunse Leonardo.

Passeggiando tra le sezioni della mostra, lo spettatore avrà modo di conoscere ed entrare nel vivo degli studi che il grande genio fiorentino ha compiuto e che sono stati la colonna portante della sua produzione scientifica e artistica, facendo luce anche sulle attuali conoscenze del corpo umano in ambito medico-scientifico. Un ampio spazio è dedicato alla sezione sull'anatomia comparata, dove sarà possibile analizzare nel dettaglio somiglianze e differenze fra le strutture anatomiche umane.

Questo progetto è stato realizzato grazie a un lavoro di ricerca durato più di tre anni, che ha visto collaborare medici, storici e storici dell’arte, per permettere all’osservatore di oggi di compiere un vero e proprio viaggio nel passato, con un profondo apprezzamento, rispetto e riconoscenza per coloro che hanno donato i loro corpi e organi alla Scienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La mostra Real Bodies Leonardo’s Anatomy Exhibition apre al pubblico il 26 dicembre e rappresenta un omaggio al genio e alla sua immensa curiosità intellettuale, che ha regalato al mondo e consegnato alla storia opere d'immenso valore artistico e scientifico.