"Questa mia terra", la storia della Ferrari in mostra a Genzano

Le foto storiche della Ferrari saranno in mostra a Palazzo Sforza Cesarini dall’11 settembre al 10 ottobre 2021. Per la prima volta, il materiale del comune di Maranello esce dai suoi confini territoriali.

La Mostra “Questa mia Terra”, dedicata allo speciale legame che si è consolidato nel tempo tra il territorio di Maranello, i suoi cittadini e l'azienda del Cavallino Rampante, si sposta nel palazzo storico Sforza Cesarini a Genzano di Roma, grazie all’operato e realizzazione dell’associazione di promozione sociale Università Appia, co-organizzato con il comune di Genzano di Roma – Assessorato Cultura e su gentile concessione del comune di Maranello – Assessorato alla Cultura.

L’esposizione nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni di Genzano di Roma e di Maranello e la sua realizzazione è stata possibile grazie alla tenacia di Giulio Bagni, Presidente dell’associazione di promozione sociale Università Appia e ideatore del progetto.

“La Ferrari è il Marchio aziendale più riconosciuto e importante dell'Italia nel mondo. – ha dichiarato Bagni - Giova ricordare che settantasei anni fa è riuscita, dalle macerie causate dai bombardamenti, a raggiungere i tantissimi traguardi nei Gran Premi in tutto il mondo. Come Università Appia, abbiamo voluto significare la nostra Ripartenza proprio con la realizzazione di questa Mostra”. Bagni ha spiegato come il covid abbia vanificato ben ventitré progetti dell’associazione e questa importante mostra è il primo passo verso nuove e rilevanti iniziative.

Tra gli eventi, è prevista la Parata delle Rosse domenica 12 settembre, promossa con il Club Ferrari di Velletri: bolidi rosse che percorreranno diversi comuni dei Castelli Romani per poi rimanere esposte di fronte alla storica dimora genzanese; si svolgeranno varie conferenze, tra tutte l’incontro con l’ingegnere Enzo Varini il 9 ottobre: già Dirigente Ferrari, vanta un’esperienza professionale di primo piano, tutta svolta nel Reparto Qualità della Ferrari. “Sono stato all’interno- ha affermato Varini – della Fabbrica Italiana che porta il marchio più prestigioso in giro per il mondo. Ho potuto incontrare e dialogare con Enzo Ferrari, l’ingegner Forghieri, con il Dottor Montezemolo, con Schumacher, Barrichello e molti altri. La mia vita in Ferrari”.



Programma completo:

Mostra foto storiche Ferrari dall'11 Settembre al 10 Ottobre;

12 Settembre ore 11:00 – 17:00 Parata delle Rosse, IN COLLABORAZIONE CON CLUB FERRARI VELLETRI;

18-19 Settembre Festa del Pane casereccio di Genzano;

25 Settembre ore 11:00 Convegno "Territorio e Tradizioni", quando l'Infiorata di Genzano ha incontrato la Ferrari;

2 Ottobre ore 17:30 Convegno "Economia e Turismo";

9 Ottobre ore 17:30 Convegno "La mia vita in Ferrari", partecipano Giulio Bagni, Presidente Università Appia, ed Enzo Varini, ingegenre e già Dirigente Azienda Ferrari

10 Ottobre ore 19:00 Cerimonia di chiusura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...