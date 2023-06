In occasione della celebrazione dei 150 anni, la Real Academia de España en Roma rinnova l’invito all’appuntamento annuale della mostra PROCESSI 150 realizzata dagli artisti e ricercatori in residenza 2022 – 2023, che inaugura mercoledì 28 giugno.



L’esposizione è stata anticipata dalla giornata degli OPEN STUDIOS di marzo - evento che si tiene dal 2016 - in cui il pubblico è stato coinvolto nella realizzazione del processo creativo che confluisce nella tappa conclusiva del soggiorno romano dei borsisti.



Sono 23 i residenti a Roma: Ana Laura Aláez, Elvira Amor, Amelie Aranguren, Carla Boserman, Raquel Buj, Matías Candeira, Juan Antonio Espinosa, Marcelo Expósito, Fuentesal Arenillas, Hugo Gómez-Chao, David H. Falágan, Abel Jaramillo, Ana Mina, Manu Muniategiandikoetxea, Juan Pedro Navarro Martínez, Itziar Okariz, Mariana Orantes, Mabi Revuelta, Luz Santos Rodero, Pilar Serrano Betored, Sara Torres-Vega, Andrea Valdés, Gabriel Villota Toyos.



Le attività sviluppate spaziano dalle arti visive alla letteratura e alla storia, dall’architettura alla moda e alla musica con un focus sulla relazione con la Capitale e con la cultura italiana: dalle revisioni politiche contemporanee a un personaggio da riscoprire come Carla Lonzi, dai lavori di genere alle pratiche collaborative, dalle arti visive alla musica, dalla cultura istituzionale a quella prodotta nei quartieri di Roma e dalla società civile.