"L'Arte di Sandra Tiberti", mostra personale di Sandra Tiberti

Dal 21 giugno al 4 luglio 2024 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Sandra Tiberti, “L’arte di Sandra Tiberti”, testo curatoriale e presentazione della dott.ssa Matilde Spedicati, presso la galleria di via Angelo Poliziano 4-6. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 21 giugno alle ore 18:00 presso la galleria di via Angelo Poliziano 4-6 con la presentazione di Matilde Spedicati



Sandra Tiberti, artista con radici aquilane, ritorna per il secondo anno consecutivo da Medina Art Gallery con un repertorio che unisce fotografie e affreschi, esplorando il legame tra memorie del passato, la sua città natale, e la sperimentazione fotografica con giochi di luci e ombre. Gli affreschi rappresentano per l’artista un ritorno agli studi fatti, che qui si manifestano attraverso un connubio tra architettura e pittura. Tiberti, infatti, non solo si rivela ideatrice e progettista, ma dimostra anche le sue competenze artigianali e artistiche: alla pittura vengono incorporati rilievi realizzati con diversi materiali come cemento, calce, sabbia e polvere di marmo; dando vita a una forma d'arte che va oltre la semplice pittura, capace di arricchire l'esperienza estetica e culturale di chi la osserva.

La mostra fotografica, d’altra parte, varia i soggetti artistici, ma trova il suo punto d’incontro nel territorio aquilano e nella sua tradizione architettonica. Si passa così da un vicolo nel centro della città de L’Aquila con il Chiassetto del Campanaro, al dettaglio della Porta Santa della Basilica di Collemaggio (L’Aquila), alla Rocca di Calascio (situata a 40 km dal capoluogo). La raccolta fotografica è il risultato di un accurato lavoro sulla luce, capace di creare particolari giochi di contrasto tra illuminazione e ombra, enfatizzati dalla scelta di catturare gli stessi soggetti in momenti diversi della giornata. Talvolta, la scelta del bianco e nero va ad accentuare ancora di più questo contrasto, creando un effetto paragonabile a quello dell’inchiostro di china.



Da una parte, un lavoro composito, quello degli affreschi, che dimostra una straordinaria capacità nel combinare tecniche e sensibilità artistiche, e d’altra parte una raccolta fotografica, capace di creare profonde connessioni emotive grazie alla sua delicata e intima esaltazione della bellezza della sua terra d’origine, e a questo intreccio tra memorie evocative e luci che traspaiono, e che affidano alle ambientazioni un’atmosfera suggestiva.



In breve:

Titolo Mostra: “L’arte di Sandra Tiberti”

Opening Mostra: venerdì 21 giugno

Durata Mostra: dal 21 giugno al 4 luglio, 2024

Luogo: Medina Art Gallery/ Via Angelo Poliziano 4-6



Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte

Website: https://www.medinaroma.com

Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00