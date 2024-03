Sabato 6 aprile 2024 alle ore 18:00 presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata la mostra personale di Monika Kropshofer a cura di Anna Isopo con commento a cura della storica e critica d’arte Martina Scavone.



Monika Kropshofer torna nella Capitale con la sua prima mostra personale. Artista tedesca, lavora con una combinazione di fotografia e pittura attraverso la quale conduce un dialogo tra questi due media. Pone domande fondamentali relative alle nozioni di area e spazio e crea immagini di un tipo completamente nuovo di architettura virtuale.



Nata a Neuwied, in Germania, ha studiato storia dell'arte all'università di Bonn e lavora come artista indipendente dal 1990. Ha realizzato mostre personali a Berlino, Hong Kong, Lipsia, Vienna, Seoul, Lussemburgo, Digione, Taipei e Colonia, tra le altre.



Scrive la storica dell’arte Martina Scavone: “Osservando i lavori di Monika Kropshofer, viene da domandarsi dove finisce la fotografia ed ha inizio la pittura: in questo senso la produzione dell’artista tedesca si configura quale metafora della società, costantemente in bilico fra finzione e vita reale. E sebbene fornirci una risposta non sia una sua prerogativa, è evidente come la fusione sia spesso talmente ben riuscita – tanto nell’esistenza umana quanto nei suoi lavori – da non riuscire a distinguere la due parti, le quali diventano così due metà dello stesso insieme”.





MOSTRA PERSONALE di Monika Kropshofer

A cura di Anna Isopo

Presentazione a cura di Martina Scavone

Arte Borgo Gallery – Borgo Vittorio, 25 – Roma

Dal 6 al 18 aprile 2024

Inaugurazione: sabato 6 aprile, ore 18:00

Ingresso libero



Gallery









Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110