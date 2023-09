Mostra personale di Massimo Falegnami "Metamorfosi dell'amore"

Dal 29 settembre al 5 ottobre 2023 Medina Art Gallery presenta “Metamorfosi dell’amore”, mostra personale di Massimo Falegnami a cura di Eleonora Pallotta nella galleria di Via Merulana 220 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno 29 settembre 2023 alle ore 18:00 a Via Merulana 220 con la presentazione della curatrice.



Massimo Falegnami, artista, scrittore e operatore olistico, mette in luce sia attraverso la propria professione che attraverso la produzione artistica, il legame tra corpo e mente. Il riscoprirsi in un sentire intimo e consapevole. La partecipazione a diverse mostre sia collettive che personali, ha permesso il raggiungimento di una maturità artistica.



Le sue opere si dividono in due cicli. Le prime sette opere hanno come protagonista l’amore karmico, che si esprime in una forma materica originale. Lo stucco denso e liquefatto con tessuto con carta e frammenti di specchi, dona una luminosità e senso di appartenenza proprio dell’incontro con l’altro. Nel secondo ciclo, sette opere che rivelano la fine dell’amore e la sofferenza che ne segue. La materia è viva, vegetali in deterioramento che portano ad una muffa che riflette il lasciarsi andare, il morire per lo struggimento della perdita. Il dolore è necessario per sentire e ricongiungersi ad una versione autentica e consapevole.



La materia è in primo piano, l’utilizzo di materiali che rompono le regole della cultura artistica porta l’eco degli Achromes di Piero Manzoni, tele raggrinzite e immerse nel gesso o caolino liquido e poi lasciate asciugare; o nelle tele di iuta di Alberto Burri e in generale a quella corrente artistica che si definisce informale, dove è il movimento dell’artista che trasmetta l’emozione.



L’arte di Massimo Falegnami è ispirata ai suoi versi, dolci, malinconici e speranzosi. Il racconto di un amore finito e la speranza di ritrovarsi non solo nell’incontro con l’altro, ma con sé stessi.