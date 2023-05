"Ring and Roll" (L'Arte è una lotta), mostra personale di Paolo Bielli

Inaugurazione lunedì 29 maggio ore 18.30 fino al 29 giugno 11/19.

Performance “Rapimenti” ore 19.00 con Paolo Bielli e Gudrun De Chirico



Galleria Horti Lamiani-Bettivò Via Giovanni Giolitti 163, Roma



Questa esposizione è l’incontro di due artisti che usano il loro corpo da sempre.

Danzante in De Chirico e gestuale in Bielli.

Tirando fuori dai cassetti, dagli armadi e dalle librerie alcuni lavori del passato, lavori primordiali a partire dalla fine degli anni 80, 90 e 2000 ad oggi.

Ripercorrendo il suo percorso come in una moviola Bielli ritrova le foto dei modelli strappate dalle riviste di moda.

“Le avevo camuffate, deturpate, trafitte e sporcate dagli spray, a volte cerchiate focalizzandone i volti, ancora più belli dopo averli in qualche modo rovinati; sembra che il tempo li ha resi ruvidi, togliendone quella patina di nuovo, di pulito e di intoccabile.

Donando ad essi una nuova vita, più vera, più vissuta e più sincera”.

Ma sopratutto rivelare un altro tipo di bellezza e non quella imposta dalle pubblicità dei cosmetici e profumi.

I modelli bellissimi attirano anche se spesso vuoti nel loro involucro patinato e lucido, come se fossero stati stirati, inamidati e messi a lucido.

Ritrova l’immagine del coltello simbolo di un oggetto conturbante che buca con la sua sagoma la carta stampata delle riviste. Senza andare a violentare le figure che ancora impassibili sembrano non accorgersi di nulla.

Sono circa 40 quadri di piccole dimensioni e 10 di grandi dimensioni.

La performance dal titolo “Rapimenti” rivela c’ho che spesso non immaginiamo, il rapimento di un’idea, di un’opera d’arte o di un concetto….

Unendo il loro diverso modo di comunicare in uno spazio che come in un ring li vedremo alle prese con ostacoli che limitano la libertà, in una lotta circolare.

Nel movimento troveranno un punto in comune sta a voi individuarlo.



Paolo Bielli: nasce a Roma. Dal 2000 inizia una serie di mostre e performance utilizzando il suo stesso corpo in gallerie e musei. Nel 2011 é presente con l'Opera “Ring" alla 54° Biennale di Venezia nel Padiglione Italia, chiudendo un periodo in cui il coltello è stato il simbolo predominante. L’artista passa poi all' immagine del Pugile che lotta incessantemente.

www.paolobielli.it



