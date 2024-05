COMUNICATO STAMPA

MOSTRA PERSONALE DI NICK DISASTER “FLOWTRONIC”

testo critico e presentazione a cura di Martina Raffa

Roma, 7-13 Giugno 2024

Dal 7 al 13 Giugno 2024 Medina Art Gallery presenta la Mostra Personale di Nick Disaster “FlowTronic”

testo critico e presentazione a cura di Martina Raffa

presso la galleria di Via A.Poliziano, 4-6|Roma

L’evento di opening si terrà il giorno 7 giugno 2024 alle ore 18:00 presso la galleria di Via A.Poliziano, 4-6



Nick Disaster, classe 1979, poliedrico e dinamico artista romano, inizia il suo percorso nei primi anni '90 come graffiti writer. Trasformando la passione adolescenziale, quella per il segno sui muri, in un vero e proprio laboratorio formativo di strada, approda allo studio della grafica, dove si esprime in stretta connessione con l’estetica dei graffiti e della street art, rivelando uno stile unico e inconfondibile. La ricerca espressiva, sempre tesa ad inseguire nuove forme di contaminazione tra graffiti, grafica e street art, portano a significative metamorfosi espressive, culminando, nel periodo 2020-2022, in "FlowTronic".

"FlowTronic" è una sintesi audace di esperienze e influenze. È un linguaggio visivo strettamente legato all’identità dei graffiti, che dal lettering contamina gli oggetti della vita quotidiana, decostruendo e riassemblando per restituire fluidità alle forme, con accostamenti cromatici e compositivi armonici, ma mai banali. La tradizione delle nature morte si esprime così attraverso il prisma del background street e grafico, con opere dal dinamismo intrinseco, un movimento che cattura lo sguardo e lo conduce attraverso percorsi visivi sorprendenti e avvincenti. In conclusione, Nick Disaster, con "FlowTronic", rende omaggio alle proprie radici nel graffiti writing e alla formazione grafica, ma innova anche il linguaggio visivo contemporaneo, offrendo una nuova prospettiva sull'arte urbana e sulla sua evoluzione. Le sue opere rappresentano una celebrazione della creatività e della sperimentazione, testimoniando l'infinito potenziale di fusione tra tecniche e stili diversi.



In breve:

Titolo Mostra: Mostra Personale di Nick Disaster “FlowTronic”

Opening Mostra: venerdì 7 giugno 2024 ore 18.00

Durata Mostra: dal 7 al 13 giugno 2024

Luogo: Medina Art Gallery | Via A. Poliziano, 4-6|Roma

Contatti Medina Art Gallery:

Email: info@medinaroma.com -Tel. +39 06 960 30 764

Social: facebook.com / medinaroma.arte / Instagram.com / medinaroma.arte

Website: https://www.medinaroma.com

Orario apertura: tutti i giorni 10:00-13:00 e 15:00-19:00