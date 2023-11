Dal 15 al 21 dicembre 2023 Medina Art Gallery presenta la mostra personale di Celestino Gallo nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34. L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 15 dicembre presso Medina Art Gallery di Via A. Poliziano 32-34 con performance di violino di Kuancheng Wei alle ore 18:00.



Celestino Gallo, artista poliedrico e a tutto tondo, nasce nel 1914 a Fossano, in Piemonte. Abile artigiano intagliatore intraprende gli studi in Architettura per poi approfondire il suo interesse sia nella scultura, presso la Reale Accademia Albertina di Torino, che nella pittura presso l’Accademia di Brera. Mosso dal desiderio di viaggiare, l’artista si trasferisce con la sua famiglia in Cile. Qui nel 1947 combina la sua forte passione per l’architettura con un nuovo interesse: quello per l’insegnamento. Ricopre il ruolo di docente per la facoltà di Architettura di Santiago del Cile e proprio in questa città realizza diverse opere d’arte a carattere ecclesiastico.



Nel 1960 decide di trasferirsi definitivamente in Italia e a Vicenza sperimenta una nuova forma di fare arte: la ceramica. In seguito allo spostamento nella città di Torino egli si vede coinvolto nel sociale dove ha modo di esprimere la sua piena maturità stilistica nella realizzazione di un’architettura in bronzo per la città di Susa; vive gli ultimi anni di vita a Desenzano del Garda, dove si dedica a lavori di ceramica e a pitture aventi come soggetti principali i meravigliosi paesaggi che adorava.



Nonostante l’esplorazione in vari campi, il più grande amore dell’artista rimane la pittura a cui si dedica come se fosse quasi un momento meditativo, una preziosa opportunità per entrare in connessione con se stesso e per esplorare la sua individualità. Questa dimensione gli permette di portare su tela anche il cambiamento stilistico dovuto alle contaminazioni dei luoghi in cui vive: dal classico paesaggismo piemontese, a sperimentazioni più attinenti all’epoca post-impressionista e cubista, fino ad arrivare ad influenze legate al realismo magico, tipico stile pittorico sudamericano.



Razionalità e irrazionalità sono due aspetti che convivono armonicamente nelle opere: le forme dal carattere geometrico e squadrato cristallizzano dei momenti che sembrano essere senza tempo e accompagnano in maniera coerente i soggetti del quadro che si fanno portavoce di una molteplicità di significati. Il richiamo ad una dimensione onirica, quasi magica, comporta una percezione del quadro sotto più dimensioni; l’obiettivo è quello di incoraggiare chi guarda ad una elaborazione della realtà che parte dal dato oggettivo ma che è in grado di andare oltre a ciò che viene percepito per scavare nelle profondità interiori e arrivare, così, a godere di un’esperienza totalmente soggettiva.