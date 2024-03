Mr. D Art Corner di Daniele Panitteri presenta la mostra personale dell’illustratore Denny Di Pasquantonio, a cura di Simone Colongo, grafico e curatore d’arte romano. Sarà inaugurata dal vernissage di sabato 6 Aprile 2024 alle ore 15 presso Mr. D Barber Shop, in Via Appia Pignatelli, 342. Le opere rimarranno esposte fino a domenica 30 Giugno.



Dal 6 Aprile al 30 Giugno 2024

Mostra personale di Denny Di Pasquantonio

@dennysaurio | www.dennysaurio.it



Mr. D Barber Shop

Via Appia Pignatelli, 342

Ingresso Libero



Dal Lunedì al Sabato

Dalle ore 9.00 alle 18.30



Le opere esposte sono in vendita.

Per info e prezzi chiedere in cassa.



Le prime 50 persone che giungeranno al vernissage riceveranno una stampa esclusiva dell’artista in formato cartolina con un coupon sconto da utilizzare presso Mr. D Barber Shop.