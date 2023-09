Mostra personale di Cecilia Bellini "Equilibrio"

Dal 22 settembre al 28 settembre 2023 Medina Art Gallery presenta “Equilibrio”, mostra personale di Cecilia Bellini, Graphite” a cura di Eleonora Pallotta nella galleria di Via Merulana 220 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno 22 settembre 2023 alle ore 18:00.



Cecilia Bellini, in arte Graphite, cresce in una famiglia di architetti, giornalisti e pittori. La sua dislessia l'avvicina fin da piccolissima al disegno che diventa il suo principale mezzo di comunicazione e uno strumento per poter esprimere i propri sentimenti. Dopo gli esordi da autodidatta, decide di iscriversi alla facoltà di architettura e, non soddisfatta, intraprende un corso di tre anni di disegno presso la scuola internazionale di comics a Roma. In seguito, la sua carriera artistica la porta a esporre a Montecarlo, a organizzare regolarmente vernissage e incontri a tema artistico nel proprio studio romano e a fondare il brand 140 Coton, incentrato sull’idea che il supporto, e non l’opera d’arte come tale, debba essere centrale nell’espressione artistica. Collabora anche con due importanti case editrici a diversi Graphic Novel e libri illustrati.



Graphite lavora su diversi supporti, fogli, tele ed anche su muro, creando immagini, anche digitali, che rappresentano momenti di vita quotidiana reinterpretati attraverso le emozioni e le percezioni sensoriali ed emotive dell’artista. Una poetica creativa in cui la ricerca dell’equilibrio si abbina all’idea del contrasto e muta in base alle emozioni. Un contrasto in armonia, dunque, un bilanciamento che non ha come scopo il controllo delle sensazioni ma la conoscenza profonda di ciò che queste scatenano al proprio interno.



Nella produzione artistica di Graphite numerose sono le immagini di donne in pose spontanee e dai contorni definiti ma rappresentate attraverso il contrasto con parti sfumate, in un gioco continuo che alterna fragilità e intensità pur rimanendo fedele all’essenza della figura. Dai volti di donne comuni, nella profondità dello sguardo, emerge la voglia di comunicare, di non fermarsi a ciò che viene visto, ma di dialogare con il mondo circostante.



La casa in cui rifugiarsi, in cui coltivare la propria emotività, è un altro tema centrale nella poetica dell’artista. Lo spazio della quotidianità è vissuto anche come un luogo necessario per comunicare le proprie emozioni, esprimendo attraverso il disegno sensazioni e linguaggi legati alla spazialità interna ma proiettati verso un esterno in continua espansione. In una confluenza originale tra l’intensità espressiva dei ritratti di Schiele e il tocco deciso ma delicato dei disegni a matita di Monet, la mano di Graphite traccia immagini che consentono di ampliare il limite della realtà, linee sintetiche ed espressive, colori scomposti e vibranti che seguono emozioni e stati d'animo fragili e intensi al tempo stesso.