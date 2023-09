Dal 29 settembre al 5 ottobre 2023, Medina Art Gallery presenta “Dall’ordinario allo straordinario”, mostra personale di Adamo Modesto a cura di Francesca Romana Lobianco, nella galleria di Via Angelo Poliziano 32-34 a Roma.



L’evento di opening si terrà il giorno venerdì 29 settembre 2023 alle ore 18:00



La mostra personale di Adamo Modesto, “Dall’ordinario allo straordinario”, offre una visione avvincente del percorso artistico di Modesto e delle sue creazioni uniche, realizzate attraverso l'utilizzo innovativo del cartone riciclato.



Risalendo alle origini della sua carriera, Adamo Modesto ha intrapreso un viaggio straordinario nell'esplorazione di materiali insoliti, tra cui sabbie, resine, fili di ferro e fili di lana. Tuttavia, nei suoi ultimi anni, ha abbracciato il cartone come elemento centrale delle sue opere d'arte. Contrariamente alla percezione comune, che vede questo materiale come un semplice oggetto di protezione temporanea, Modesto ha selezionato il cartone per donargli una seconda vita, attraverso trasformazioni che conferiscono a questo materiale un nuovo significato e una durata maggiore. Questa visione audace rivela come il cartone, soprattutto quando recuperato da materiali di scarto, sia diventato il punto di partenza cruciale della sua ricerca artistica.



Il cartone, come la latta e i sacchi, è un materiale di secondo grado, ma è semirigido, adatto alla scultura. Modesto con questo crea rilievi, assemblaggi, scatole-sculture, libri-oggetto e composizioni astratte. A volte mantiene il colore del cartone, altre lo ricopre con vernice bianca o addirittura aurea.



Le "Cartostrutture" di Modesto, sono sculture realizzate con maestria utilizzando esclusivamente materiali riciclati, la loro prima presentazione in un catalogo risale al 2006, curato da Mirella Bentivoglio, e hanno ottenuto il meritato riconoscimento nel 2008 al concorso nazionale d'arte della città di Novara.



Queste opere rappresentano una potente dichiarazione artistica in un'epoca caratterizzata dal consumismo sfrenato, dove i materiali di scarto abbondano in ogni angolo, Modesto ha saputo catturare questa realtà e a trasformarla in una fonte inesauribile di ispirazione per la sua arte, dimostrando la sua incredibile capacità di trasformare l'ordinario in straordinario attraverso la creatività artistica.



La mostra “Dall’ordinario allo straordinario" di Adamo Modesto presso la Medina Art Gallery promette di essere un'esperienza straordinaria per gli amanti dell'arte e gli appassionati di innovazione artistica.