Mostra di Moby Dick a Palazzo Valentini

Il 23 novembre a Palazzo Valentini, a partire dalle 12, Earth Day Italia organizza una mostra-evento negli spazi offerti dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

Protagonista dell’iniziativa il famoso Street Artist Moby Dick, da sempre impegnato nella difesa del mondo animale e della biodiversità.

La Mostra è intitolata “Prepost-art, ritorno alla Terra” ed è frutto di una suggestiva collaborazione tra l’artista internazionale e l’architetto Innocenzo Ceci. Nel pensiero dei due autori la volontà di offrire al pubblico un momento di riflessione sulle nostre origini e sul cammino che l’umanità sta compiendo.

“Dobbiamo tutti fermarci un momento per ricordare chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando – ha spiegato Moby Dick – perché solo appropriandoci del nostro percorso potremo intraprendere il giusto cammino. La Street Art è l’erede più autentica della pittura rupestre che l’uomo di Neanderthal ci ha tramandato. Quella forma espressiva semplice dalla potente capacità simbolica può richiamarci all’essenzialità delle giuste scelte che l’umanità, sempre più complessa, non trova ancora il coraggio di fare”.

La Mostra Evento è organizzata da Earth Day Italia nell’ambito delle attività promosse dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in favore delle nuove generazioni in vista della COP28 che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre prossimi.

“La Conferenza per il Clima di Dubai – ha dichiarato Pierluigi Sassi, presidente di Earth Day Italia – pone sfide epocali ai decisori politici. Per la prima volta un Papa parteciperà ad uno di questi incontri per ricordarci che dall’accordo sul Clima di Parigi ancora nulla di concreto è stato fatto. Un segnale forte che deve farci aprire gli occhi sull’emergenza gravissima che stiamo vivendo. Oggi, insieme ad un grande artista come Moby Dick, siamo qui a testimoniare il disagio delle nuove generazioni che si vedono rubare il futuro da modelli economici predatori e da una politica mondiale incapace di prendere decisioni forti”.