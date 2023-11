Roma Mineral Show: al via la 43° mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie

Ritorna il consueto appuntamento con la Mostra di Minerali, Fossili e Conchiglie di Roma. L'atteso evento si svolgerà sabato 2 e domenica 3 dicembre 2023, dalle 9.30 alle 19.30, presso l’Ergife Palace Hotel di Roma - piano B, via Aurelia 619 (largo L. Mossa).

L'esposizione

Giunta alla quarantatreesima edizione e organizzata dal Gruppo Mineralogico Romano, la mostra "Roma Mineral Show" è un evento imperdibile per gli appassionati e non solo perché raccoglierà tantissimi espositori da tutto il mondo che porteranno splendidi campioni di minerali, rocce, gemme, fossili e conchiglie in uno spazio espositivo di 3.000 metri quadri. La manifestazione sarà, come di consueto, una mostra mercato, in cui sarà possibile osservare e fare acquisti. L'ingresso sarà gratuito.

Le attività

Non solo mostra, durante le due giornate è prevista anche un'area didattica con tante attività e un’area divulgativa sui minerali del Lazio a cura del Gruppo Mineralogico Romano, oltre ad un’esposizione di campioni selezionati dalla collezione G.M.R - Averardi. Vi saranno inoltre laboratori didattici a cura del Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma e del Dipartimento di Scienze dell'Università Roma Tre.

Gli ospiti

Tra i vari ospiti saranno anche presenti: la Società Romana di Scienze Naturali, il Gruppo Mineralogico Lombardo - Rivista Mineralogica Italiana, l’Associazione Micromineralogica Italiana, il Parco Archeo Geominerario Allumiere Monti della Tolfa - Museo Klitsche de La Grange, il Gruppo Umbro Mineralogico Paleontologico, la Federazione Europea Società Paleontologiche e Mineralogiche, il Parco Museo Vulcanologico di San Venanzo.

Conferenze dedicate agli appassionati

Sono inoltre in programma una serie di conferenze che si svolgeranno nell'arco dei due giorni:

“I minerali blu, dall’Egitto al Lazio” a cura di Giancarlo Della Ventura (Università Roma Tre);

“Il Vajont tra geologia e storia” a cura di Valerio Masella (G.M.R.);

“È davvero per sempre? Tra diamante ed amore qualcuno sta mentendo” a cura di Michele Macrì (Polo Museale Sapienza);

“Materia, antimateria, materia oscura e asimmetria barionica” a cura di Michele Lustrino (Sapienza Università di Roma).

Per dettagli e aggiornamenti sul programma della mostra è possibile consultare la brochure dedicata o seguire i canali social Facebook e Instagram del Gruppo Mineralogico Romano.