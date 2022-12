La mostra dei mattoncini Lego più grande d'Europa

Dal 15 dicembre 2022 al 7 gennaio 2024, il Centro commerciale Leonardo di Fiumicino ospiterà la mostra di mattoncini Lego più grande d'Europa. Oltre 2.000 mq di spazio e 100 spettacolari modelli.

La mostra si trova al primo piano del centro commerciale e si estende su 1500 metri quadrati. Si potranno ammirare tantissime costruzioni uniche, figure a grandezza naturale, grandi edifici.

Le opere di mattoncini

Si potrà ammirare il più grande TITANIC del mondo, costruito in scala 1:25 realizzato con mezzo milione di mattoncini LEGO®; i visitatori, oltre ad ammirare la forma della nave, avranno anche la possibilità di guardare all'interno e vedere la vita che si svolge sulla stessa. Ci sarà il Campidoglio degli USA realizzato con 1 milione 236 mila mattoncini che copre una superficie di 25 mq. E, ancora, il Colosseo, lungo 188 metri, largo 156 metri, con una circonferenza di 524 metri e un’altezza di 48,5 metri. Non mancheranno i supereroi, il villaggio dei Puffi, l'anatomia del corpo umano e tanto altro ancora.

I biglietti

Acquistando il biglietto per la Mostra di mattoncini LEGO® si riceverà uno sconto del 50% per la 3D Trick Gallery, la selfie gallery che permetterà di scattare foto in uno scenario 3D.