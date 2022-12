Apre la mostra "Luoghi Sacri Condivisi": un pellegrinaggio fotografico nel Mediterraneo

Apre al pubblico il 6 dicembre la mostra fotografica "Luoghi Sacri Condivisi" Un pellegrinaggio fotografico nel Mediterraneo- all'interno degli spazi espositivi dell'École française de Rome nella sede di Piazza Navona, 62 e sarà visitabile fino al 19 gennaio 2023.

Il percorso compone un pellegrinaggio per immagini intorno a un Mediterraneo plurale, passando da un luogo sacro all’altro. La visita è suddivisa in quattro parti: 1. Santi e profeti, 2. Maria cristiana, Maria musulmana, 3. Architetture, 4. Attori e mediatori.



La mostra è a cura di Dionigi Albera e Manoël Pénicaud ed è ad ingresso libero.



ARTNERS



École française de Rome

Institut français-Centre Saint-Louis

Institut d’ethnologie méditerranéenne, européenne et comparative (IDEMEC)

Agence Le Pictorium



INFORMAZIONI PRATICHE



Percorso della mostra

Il percorso presenta nella galleria dell’École française de Rome, in piazza Navona 62, fotografie, video e panelli informativi.



Date della mostra

Mostra aperta al pubblico dal 6 dicembre 2022 al 19 gennaio 2023.



Chiusure eccezionali

giovedì 8 dicembre 2022

dal sabato 24 dicembre 2022 al lunedì 2 gennaio 2023 incluso.



Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì, ore 10:00 - 19:00

Il sabato, ore 10:00 -13:00



Ingresso

Ingresso gratuito



Indirizzo e contatti

École française de Rome, galleria, piazza Navona, 62, 00 186 Roma



Gallery





www.efrome.it