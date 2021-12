L'installazione di fotografie "Human Scape" all'Auditorium Parco della Musica

Dall’8 dicembre al 9 gennaio verrà proiettato sulla Cupola della Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica un’installazione di fotografia dal titolo Human Scape.

Fondazione Musica per Roma, in collaborazione con la Fondazione Modena Arti Visive, intende riproporre per il secondo anno, dopo il favore riscontrato lo scorso anno durante le limitazioni dettate dal lockdown, un’installazione di fotografia contemporanea in forma di slideshow, proiettando dal tramonto all’alba sullo scudo frontale della cupola della Sala Sinopoli, al centro della Cavea progettata da Renzo Piano, una foto al giorno per 33 giorni.

Le riprese dell’installazione, dal titolo Human Scape, saranno diffuse worldwide attraverso il sito www.auditorium.com e i canali social della Fondazione Musica per Roma.

Per la seconda edizione, si è scelto di porre l’attenzione sulle persone. Che siano ritratti spontanei o messe in posa sapientemente studiate, i volti delle donne e degli uomini raccontano la vita, le speranze, le sofferenze, le lotte dell’umanità. Una selezione di fotografi italiani e internazionali, a partire dalle collezioni di Fondazione Modena Arti Visive, porterà sulla cupola della Sala Sinopoli immagini provenienti da tutto il mondo e da diversi periodi storici, che vanno dal secondo dopoguerra al XXI secolo: un modo per unire simbolicamente le generazioni e le culture con uno sguardo trasversale, in un momento in cui gli eventi globali attestano come gli individui della specie umana siano tutti legati a un destino comune.

Foto di: Pieter Hugo, Neal Slavin, Gian Butturini, Morten Andeaes, Bernard Descamps, Ernst Haas, Ahlam Shibli, Claude Nori, Marialba Russo, George Osodi, Mario De Biasi, Giorgio Barrera, Bruce Gilden, Giorgia Fiorio, Martin Parr, Gabriele Basilico, Christer Strömholm, Alexandra Croitoru, Melina Mulas, Enzo Sellerio, Cao Fei, Fabio Boni, Anders Petersen, Anastasia Koroshilova, Jodi Bieber, Gianni Berengo Gardin, Mauro Galligani, Alex Webb, Mario Cresci, Joe Oppedisano, Garry Winogrand, Francesco Radino, René Burri