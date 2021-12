L'Impero dei Dinosauri in mostra al Museo Orto Botanico

L’Impero dei Dinosauri è il nuovo progetto divulgativo dell’Associazione Paleontologica A.P.P.I. in collaborazione con il Museo Orto Botanico di Roma – Dipartimento di Biologia Ambientale (Sapienza Università di Roma) in mostra fino al 3 aprile 2022.

Si tratta di una mostra dal carattere fortemente divulgativo che fa del connubio tra Scienza e Arte il suo fiore all’occhiello. A partire da sabato 30 ottobre infatti, lo storico Museo dell’Orto Botanico si tramuterà in un vero e proprio giardino preistorico: palme, piante acquatiche, bambù e felci torneranno ad essere abitate dagli antichi dominatori. Il Museo dell’Orto Botanico, che ospita oltre 3000 specie vegetali, ha funzioni didattiche di educazione ambientale e di ricerca scientifica, ed è sede di ricerche altamente specializzate sull’ecologia dell’ambiente urbano.

Creata da un team interamente italiano con la consulenza di paleontologi professionisti in tutte le fasi di realizzazione, la mostra, attraverso l’impatto emozionale di un allestimento spettacolare, trasmette contnuti aggiornati ai continui progressi della ricerca nel settore. La formula di cultura-intrattenimento adottata vuole coinvolgere il pubblico e avvicinarlo all’ambiente degli addetti ai lavori, sottolineando il contributo degli scienziati e degli artisti all’affascinante lavoro di ricostruzione della Storia della Vita partendo dallo studio delle testimonianze fossili.

Il progetto espositivo, unico nel suo genere, vede affiancati per la prima volta assoluta due grandi marchi italiani, Dinosauri in Carne e Ossa e PaleoAquarium, creati rispettivamente nel 2011 e nel 2017, che si stanno affermando sempre più nel settore come una garanzia di qualità di prodotti e servizi nel campo della divulgazione paleontologica.

L’Impero dei Dinosauri unisce queste due realtà con lo scopo di consentire ai visitatori un viaggio completo nel passato del nostro Pianeta, esplorando sia l’ambiente terrestre in cui protagonisti assoluti sono i dinosauri e sia quello marino con i grandi rettili, dando così un’ampia visione di quello che è stato lo sviluppo della Vita dall’Era Paleozoica fino ai tempi recenti. Le ricostruzioni degli animali sono tutte rigorosamente a grandezza naturale e riprodotte nell’aspetto che dovevano avere in vita: attraverso i due format, la mostra propone anche altri contenuti a tema, inerenti sia ai fondamenti della paleontologia, le ricerche più celebri, ma anche le scoperte avvenute nel nostro Paese.

Inoltre, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, ospite dell’evento, Polo Museale Sapienza, MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra, e Società Geologica Italiana, verrà inaugurato un ciclo di incontri di carattere tecnico e divulgativo per presentare al pubblico le più recenti ricerche scientifiche del settore. Tutti gli incontri sono rivolti agli studenti, addetti ai lavori, ma anche al grande pubblico.

L’apertura della mostra, prevista a partire dal 30 ottobre 2021 fino al 3 aprile 2022, si svolgerà in ottemperanza dei provvedimenti adottati dal Governo Italiano per contrastare l’emergenza Covid -19, pertanto consigliamo di consultare sempre i siti istituzionali.

Prenotazioni attività didattiche: didattica@paleoappi.it