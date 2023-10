“Insieme sulla stessa strada”: a Roma l’exhibition immersiva che racconta la storia e il futuro dell'Italia che si muove

Il Gruppo api, l'azienda leader nel settore dell'energia e della mobilità, che da 90 anni accompagna con passione l’Italia che si muove, ha deciso di raccontare la sua lunga storia di successi attraverso un’exhibition immersiva aperta al pubblico. Una mostra curata da Balich Wonder Studio racconterà a Roma la lunga storia di un Gruppo che prosegue il suo lavoro da tre generazioni, in un'evoluzione che oggi assicura soluzioni di mobilità sempre più sostenibili e accessibili a tutti.

Insieme sulla stessa strada: l’exhibition immersiva dedicata ai 90 anni del Gruppo api

Gruppo api compie 90 anni. L’evento è celebrato con l’exhibition immersiva “Insieme sulla stessa strada”, che ripercorre la storia del Gruppo, e ancor prima di una famiglia, protagonista dei grandi cambiamenti e delle sfide energetiche attraverso quasi un secolo di Storia italiana.

L’exhibition, visitabile in circa 30 minuti, si terrà a Roma dal 12 al 21 ottobre presso la Casa delle Armi (Foro Italico), in viale delle Olimpiadi, narra i 90 anni dell’Azienda a partire dall’anno di fondazione, il 1933, e l’evoluzione del settore energetico, in parallelo agli eventi storico-economici italiani, ricostruiti con materiale estratto da archivi storici.

Il percorso espositivo che racconta la storia e l'innovazione del Gruppo api

L’exhibition immersiva si snoda in quattro sale e ripercorre le origini del Gruppo api, protagonista della mobilità italiana e delle ambizioni del popolo italiano, proiettando l’azienda verso un futuro sostenibile. È il racconto di un’impresa familiare, che ha saputo rinnovarsi continuamente, accompagnando negli anni l’evoluzione del Paese. Il visitatore farà un viaggio nella storia, nei valori e nella mission che contraddistinguono il Gruppo.

L’esposizione si apre, nella prima sala, con due elementi simbolici molto significativi: il cavallo nero - iconico marchio nato dalla penna di una studentessa - e due ampolle contenenti un’essenza che rimanda metaforicamente alla preziosità del petrolio raffinato dal Gruppo. La seconda sala, dal titolo: “Le origini”, racconta la storia della famiglia Brachetti Peretti e del fondatore del Gruppo, Ferdinando Peretti, che muove i suoi primi passi da Falconara, piccola cittadina marchigiana che affaccia sul mar Adriatico. Tre generazioni dopo, la famiglia Brachetti Peretti è sempre a capo del Gruppo, ma nel frattempo ha affiancato, da protagonista, l’Italia nella transizione alla motorizzazione di massa.

Il terzo spazio espositivo dal titolo “L’anima racing, il fenomeno culturale e le acquisizioni”, raccoglie le tre anime del Gruppo api. Prende il via il lungo sodalizio tra l’azienda e il mondo delle corse: dal 1965 con la prima Coppa api al suo culmine con la sponsorizzazione di Giacomo Agostini, campione italiano di motociclismo la cui moto è esposta e domina l’interno della sala. Si prosegue, poi, ricostruendo la presenza di api all’interno della cultura di massa: dall’iconico Domenico Modugno protagonista di Carosello con l’indimenticabile claim “Con api si vola!” alla sponsorizzazione dei mondiali di calcio “Italia ’90”, fino alle battute di Fiorello.

Avviandosi verso la quarta stanza, ci si sofferma sul percorso di crescita dimensionale del Gruppo, iniziato con l’acquisizione di IP nel 2005, proseguito con quella di TotalErg nel 2018 e giunto alla recente di Esso. Una mappa offre la panoramica completa della presenza industriale e logistica dell’azienda in Italia. La mostra si chiude, infine, con la sala intitolata “Il Futuro”. Dove sta andando il settore della mobilità? Come si può traghettare verso un futuro sostenibile e democratico? L’istallazione al centro di questo spazio prova ad offrire una risposta. Il visitatore è trasportato in un viaggio ideale, che parte da un distributore degli anni ’30, e arriva in un futuro dove il cliente può scegliere il proprio carburante con cui desidera muoversi. C’è Optimo, la linea Premium del Gruppo che, riduce i consumi e le emissioni di CO2, offerta al prezzo del carburante normale, ci sono i biocarburanti e poi c’è IPlanet, il nuovissimo HUB multienergia e multiservizi del Gruppo. Una stazione di servizio innovativa con ricariche ultra-veloci, che rende la mobilità elettrica alla portata di tutti.

