Natale polacco a Roma: inaugura mostra su Giovanni Paolo II

L’anno dei festeggiamenti per il 100esimo anniversario della nascita di Karol Wojtyla, l’amato papa polacco San Giovanni Paolo II, giunge al termine.

Questo giubileo coincide con il 40esimo anniversario della fondazione della “NSZZ Solidarnosc”, il sindacato che ha posto fine al comunismo in Europa e il cui fondamento era l'insegnamento della Dottrina Sociale della Chiesa. In questa occasione, il prossimo 20 dicembre presso la Basilica di San Pancrazio a Roma, sarà inaugurata la Mostra su “Giovanni Paolo II. Padre spirituale del sindacato Solidarnosc”.

La mostra

L’evento è stato organizzato dalla Fondazione dei Progetti Educativi con sede a Varsavia, in collaborazione con l’Associazione culturale italo-polacca “Totus Tuus” per la promozione della parola di San Giovanni Paolo II. Presenterà i momenti più significativi di questa indimenticabile pagina di storia della Polonia, dell’Europa e di tutto il mondo. Gli autori dei testi della Mostra sono: mons. Slawomir Oder – postulatore del processo di canonizzazione di San Giovanni Paolo II e Marian Krzaklewski - presidente del sindacato NSZZ Solidarnosc negli anni 1991–2002, le foto provengono dall’Archivio Vaticano: L’osservatore Romano. Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi ricevuti dall’Ufficio del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica di Polonia e fa parte del programma per il sostegno pubblico dei Polacchi all’estero.

L’inaugurazione della Mostra precederà il tradizionale concerto natalizio dei Polacchi residenti a Roma ideato dall’organizzazione “Polonia nel cuore” e promosso dalle Ambasciate della Repubblica di Polonia presso l’Italia e presso la Santa Sede, dalla Fondazione di Giovanni Paolo II e dalla Chiesa di San Stanislao, parrocchia nazionale dei polacchi a Roma.

L’organizzazione della Mostra ha previsto tutte le cautele per il mantenimento del distanziamento sociale e il rispetto delle disposizioni contro la diffusione della pandemia da Covid-19.