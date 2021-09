Garbatella Images, la mostra fotografica diffusa nel quartiere

Una ricerca visiva attraverso il territorio e la storia del quartiere Garbatella. E' il nuovo capitolo del progetto Garbatella IMAGES. Un lavoro site-specific e di produzione fotografica ad opera di 6 autrici/autori. Ideazione e direzione artistica di Francesco Zizola.

Una mostra fotografica diffusa, tra gli spazi della galleria 10b photography e gli storici lotti del quartiere romano. In mostra dall’11 al 25 settembre le fotografie di Pep Bonet e Giacomo Infantino accompagnate da un nuovo lavoro video di Francesco Zizola e da una mostra fotografica sulla memoria fotografica di Claudio Imperi.

Ingresso contingentato presso 10b Photography in Via San Lorenzo da Brindisi 10b, dal lunedì al sabato dalle 18:00 alle 20:00 con prenotazione obbligatoria.

Ingresso libero nei lotti di Garbatella: Lotto ingresso da via V. Vettor Fausto 32 oppure da via Obizzo Guidotti. Lotto 24 ingresso da via Giustino De Jacobis 8A, Lotto 29 ingresso da via Pasquale Tosi 3, Lotto 30 ingresso da via Francesca Saveria Cabrini 5 oppure da via Antonio Rubino 13.

Visite guidate con Francesca Romana Stabile e Claudio D’Aguanno: 11, 18 e 25 settembre dalle ore 18:00; 18 settembre dalle ore 18.00; 25 settembre dalle ore 18.00.

Prenotazioni: info@10bphotography.com