Mostra fotografica “Sei Bellissima”

La mostra si articola in una selezione di scatti di tre bravissime fotografe Barbara Cannizzaro, Laura Gozzi e Monica Scordato che con uno sguardo intimo e professionale hanno catturato le testimonianze di alcune donne pazienti oncologiche in percorsi di immagini che raccontano le esperienze di chi, nella vita, si trova ad affrontare una malattia importante e deturpante come il cancro.



La fotografia è un linguaggio moderno e con essa è possibile avvicinarsi con immediatezza alla bellezza degli sguardi, dei sorrisi, dei corpi fieri e maestosi percorsi dalle cicatrici.



Attraverso questo progetto fotografico si intende avvicinarsi con occhi nuovi alla bellezza che è senz’altro negli occhi di chi guarda. Lo sguardo tollerante ed amorevole dei visitatori ci permetterà di trovarci tutti concordi nel sentire che la bellezza è oltre la malattia. La bellezza è nella vita.



La mostra è ad accesso gratuito. Sono molto gradite libere offerte che andranno a sostenere i progetti dell’Associazione OncoBeauty.