Radici, la mostra fotografica di Josef Koudelka a Roma

Unica tappa italiana al Museo dell'Ara Pacis per l’attesissima mostra dedicata al grande fotografo Josef Koudelka, che sarà visitabile fino al 26 settembre 2021.

L'esposizione propone un viaggio nella lettura fotografica e artistica di alcuni dei più importanti siti archeologici della cultura greca e romana. Circa cento scatti in bianco e nero di formato panoramico restituiscono l’autentica bellezza di paesaggi e rovine in diciannove paesi del Mediterraneo, dalla Grecia al Libano, dalla Siria all’Algeria, dalla Turchia all’Italia.

Un lavoro unico nella storia della fotografia che ha impegnato Koudelka per circa trent’anni, anni nei quali il fotografo ceco ha coltivato la sua predilezione per il paesaggio e per le rovine, in una celebrazione non malinconica ma destinata a restituirne l’eterno fascino. La fotografia di Koudelka, uno strumento per riappropriarsi di un mondo fragile e bellissimo, in un viaggio tra presente, passato e futuro.

La mostra è promossa nella sua unica tappa italiana da Roma Culture – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Contrasto - Official Fan Page e Magnum Photos, organizzata da Contrasto e Zètema Progetto Cultura s.r.l., con la collaborazione di Villa Medici - Villa Médicis. Académie de France à Rome e Centro Ceco Roma (Ambasciata della Repubblica Ceca).

Biglietti acquistabili online su https://museiincomuneroma.vivaticket.it/it/event/josef-koudelka-radici/154690?idt=2383

