La mostra fotografica "Alberto Sordi e i suoi amici" a MagicLand

Dal 15 luglio il Gran Teatro Alberto Sordi a MagicLand il parco divertimenti più amato del Centro-Sud Italia ospiterà la mostra fotografica “Alberto Sordi e i suoi amici artisti” curata da Igor Righetti, giornalista, conduttore Rai e cugino dell’amato attore romano.

Venti fotografie renderanno omaggio all’artista, ritratto fuori dal set con colleghi e amici fra cui Vittorio De Sica, Bridgitte Bardot, Monica Vitti, e al suo legame con Valmontone luogo dove nacque il padre. Gli scatti provengono dall’archivio di famiglia del curatore e da Reporters Associati & Archivi di Alessandro Canestrelli, figlio del fotografo di scena di molti film di Sordi.

Ospitando questa mostra, il Parco divertimenti intende promuovere la cultura confermandosi così non solo come spazio ludico per famiglie, ma anche come polo culturale in grado di offrire al pubblico esperienze di valore.

Non solo “Alberto Sordi e i suoi amici artisti” ma l’estate 2024 di MagicLand sarà ricca di attività grazie alle sue 39 attrazioni (Wild Rodeo, il launch coaster Shock, l'indoor spinning coaster Cagliostro, Yucatan, Mystika la torre più alta d’Italia con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto), Old West l’Area Tonga ed eventi.

Il 13 e il 20 luglio i visitatori non potranno fare a meno di tenere gli occhi puntati al cielo per osservare il magico festival pirotecnico“MagicFire” con giochi di luce mozzafiato, spettacoli itineranti, street food e musica dal vivo renderanno questi due giorni indimenticabili. Il 15 agosto si terrà il Fluo Party con Timo Suarez per un Ferragosto all'insegna dei colori e del divertimento. Il 16 e il 18 agosto sarà la volta del Latin Sensual Party e della Fiesta Latina, due serate dedicate alle musiche e ai balli del Sud America. Il 17 agosto i fan degli Arteteca non potranno perdere il loro live show: con Monica Lima ed Enzo Luppariello, star di Made in Sud e di tanti altri successi, le risate saranno assicurate! Il 20agosto, MagicLand farà rivivere a tutti i visitatori le emozioni indimenticabili dell'adolescenza con l'evento musicale “cult” che sta letteralmente spopolando sui social media, "Teenage Dream Party". Una festa a base di musica, balli e coreografie per scatenarsi sulle canzoni che hanno segnato un'intera generazione, riportando i giovani indietro nel tempo. Il 24 agosto arrivano i DinsiemE, per una giornata bizzarra e divertente con le star di Youtube Erick e Dominick. E per chiudere l'estate in bellezza, il 7 settembre si terrà la Festa di fine estate con il DJ Set di Greta Tedeschi. Una notte di musica e divertimento per salutare la bella stagione nel migliore dei modi.