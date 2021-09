Floralism, il festival di floral design

Floralism è un Festival di tre giorni, nel cuore di Roma, che si propone come piattaforma di floral design, secondo una prospettiva contemporanea della disciplina. Una piattaforma come luogo simbolico e fisico di recupero di tradizioni, rinascita, confronto, ascolto, racconto, scambio e sperimentazione. Tramite il fiore.

Ideato da un gruppo di donne, imprenditrici, tra cui Gabriella Grandi, animate da una comune visione sul senso di libertà, che ha con determinazione e fermezza connotato la crisi come luogo di energie, opportunità e di rinascita. Copihue nasce da una casuale e fortemente voluta commistione fra esperienze internazionali e professionalità differenti: tre donne, floral designer, con background nella psicologia, innovazione culturale, sostenibilità, change management, critica cinematografica e fashion design. Impegnato nello sviluppo di prodotti e nella curatela di progetti visuali ed installativi di floral design, per coinvolgere la collettività e il mondo del design sul senso materico/espressivo e non solo ornamentale del fiore. In co-produzione con Donna Sangiorgio, mente e cuore pulsante di Italian Felicity, un contenitore fluido per l’organizzazione di eventi composto da freelancer.



I luoghi scelti sono due e rappresentano il valore della natura e la declinazione contemporanea dell’arte e del design, nella citta? di Roma: Portuense 201 e il Parco della Caffarella.

Informazioni e prenotazioni: ciao@floralism.it

