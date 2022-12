Yicca, mostra finale del concorso internazionale d'arte contemporanea

Abbiamo il piacere di annunciare le date della mostra finale del concorso “YICCA 22/23” che si terrà dal 14 al 27 Gennaio 2023 a Roma, negli spazi della galleria

28 PIAZZA DI PIETRA - FINE ART GALLERY, Piazza di Pietra 28 - Roma - Italia.

Vernice: Sabato 14 Gennaio 2023, ore 18:00



La mostra presenta le opere di 18 artisti finalisti: Andrea Bettancini - Italy, Andrea Simone Peruzzo - Italy, Claralucia Sarmiento - France, Diego Randazzo - Italy, Doi Coimbra - Italy, Edina Soós - Hungary, Fabrizio Pedrali - Italy, Hannes Köcher - Austria, HeeJung Han - South Korea, Ilaria Franza - Italy, Jenifher Barbuto - Italy, Khatuna Dvali - United States of America, Klaudia Szot - Poland, Luca Di Bartolo - Italy, Masha Adamova - Cyprus, Matthias Lück - Germany, Thomas Schlereth - Germany, Yi Sun - China.

Ogni artista, attraverso mezzi diversi, indaga le prospettive e le sfumature multiformi dell’essere umano, mostrando nuovi concetti innovativi. Le opere dei vari artisti inclusi in questa mostra entrano in risonanza con le principali realtà culturali, economiche e politiche contemporanee vissute come parte della vita quotidiana e attraverso la società attuale.

Questa mostra ripercorre le tendenze emergenti dell’arte contemporanea, abbracciando generazioni diverse che con le loro pratiche attraversano le varie discipline della creazione artistica.



Giurati

Francesca Anfosso

Sarah Palermo

Jon Gorospe



Curatori

Massimo Toffolo

Margherita Jedrzejewska