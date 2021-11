Mostra di presepi a Settebagni

MOSTRA DI PRESEPI

presso

CENTRO VISITATORI TEMPIO DI ROMA

dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022

PRESEPI d'arte napoletana, nonché presepi d'arte palestinese, della Roma perduta e di artigianato popolare, sono esposti dal 4 dicembre al 9 gennaio 2022, presso il Centro Visitatori del Tempio di Roma, in via di Settebagni n. 354, in un fiabesco scenario di luci e colori adatto per grandi e piccini.

L'invenzione del presepe napoletano lo si attribuisce a San Gaetano da Thiene, che giunse a Napoli nel 1534 e diede inizio alla tradizione di allestire il presepe nelle chiese e nelle case private.

Verso la fine del Seicento nacque la teatralità del presepe napoletano, arricchita dalla tendenza a mescolare il sacro con il profano. Nobili, borghesi e popolani gareggiavano per allestire impianti scenografici sempre più ricercati. Da allora l'arte presepiale napoletana, di gusto barocco, si è mantenuta inalterata nel tempo, con le sue rappresentazioni dei vicoli e dei personaggi del popolo nello loro quotidianità, in un tripudio di fantasia e di miti.

Famosa in tutto il mondo è la via dei presepi di San Gregorio Armeno a Napoli.



INGRESSO E PARCHEGGIO GRATUITO



(si richiede greenpass)